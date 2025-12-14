ஐரோப்பிய கால்பந்து: பாா்சிலோனா, பிஎஸ்ஜி, லிவா்பூல் வெற்றி!
ஐரோப்பிய கால்பந்தின் ஒரு பகுதியாக வெவ்வேறு தொடா்களில் பாா்சிலோனா, பிஎஸ்ஜி, லிவா்பூல் அணிகள் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
ஸ்பானிஷ் லா லிகா கால்பந்து தொடரின் ஒரு பகுதியாக நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் ஒஸாஸுனா அணியை 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தியது பாா்சிலனோ. இதன் மூலம் தொடா்ந்து முதலிடத்தை தக்க வைத்துள்ளது. முதல் பாதியில் எந்த அணியும் கோலடிக்கவில்லை. 70-ஆவது நிமிஷத்தில் பாா்வா்ட் ரஃபின்ஹா கோலடித்தாா். அடுத்த 6 நிமிஷங்களில் மற்றொரு வீரரான ரஃபின்ஹா கோலடிக்க இறுதியில் 2-0 என வென்றது.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் அதலெட்டிகோ அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வலேன்சியா அணியை வீழ்த்தியது. நட்சத்திர வீரா் ஆன்டன் கிரைஸ்மேன் அற்புதமாக கோலடித்தாா். எஸ்பயனோல் அணி 1-0 என ஜெட்டஃபே அணியை வீழ்த்தியது.
லீக் 1: பிரான்ஸின் லீக் 1 தொடரில் இளம் வீரா்களைக் கொண்ட பிஎஸ்ஜி அணி 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் மெட்ஸ் அணியை வீழ்த்தியது. இந்த வெற்றியால் நடப்பு சாம்பியன் பிஎஸ்ஜி முதலிடத்துக்கு முன்னேறியது. ரென்னஸ் அணியிடம் 1-3 என தோற்றது பிரெஸ்ட். டௌலோஸ் 3-0 என பாரீஸ் எஃப்சியை வென்றது.
ப்ரீமியா் லீக்: இங்கிலாந்தின் ப்ரீமியா் லீக் தொடரில் முகமது சலாவின் அற்புத ஆட்டத்தில் லிவா்பூல் அணி 2-0 என பிரைட்டன் அணியை வென்றது. ஆா்செனல் 2-1 என வொல்வா்ஹாம்டன் அணியை வென்றது. செல்ஸி அணி 2-0 என எவா்ட்டனை வென்றது.
பண்டஸ் லிகா: ஜொ்மனியின் கால்பந்து தொடரில் பேயா் லெவா்குஸேன் 2-0 என கலோன் அணியை வென்றது. பிராங்க்பா்ட் 1-0 என ஆக்ஸ்பா்க் அணியை வீழ்த்தியது. தத்தமது ஆட்டங்களில் செயின்ட் பாலி, ஹாபன்ஹீம் அணிகள் வென்றன.
சீரி ஏ: இத்தாலி கால்பந்து தொடரில் அடலாண்டா 2-1 என காக்லியரியை வென்றது. மற்றொரு ஆட்டத்தில் லேசியோ 1-0 என பாா்மாவையும், டொரினோ 1-0 என கிரமோனீஸ் அணிையும் வென்றது.