ரஃபீனியா - லாமின் யமால் அசத்தல்: தொடர் ஆதிக்கத்தில் பார்சிலோனா!

பார்சிலோனா அணியின் அசத்தல் வெற்றி குறித்து...
raphinha and Lamine Yamal.
லாமின் யமால், ரஃபீனியா... படம்: இன்ஸ்டா / எப்ஃசி பார்சிலோனா.
லாலிகா தொடரில் பார்சிலோனா அணி வில்லாரியல் அணியை 2-0 என வீழ்த்தி அசத்தல் வெற்றி பெற்றது.

இந்தப் போட்டியின் மூலமாக தொடர்ச்சியாக 8 வெற்றிகளைப் பெற்றுள்ளது.

ரியல் மாட்ரிட் அணியுடனான தோல்விக்குப் பிறகு, பார்சிலோனா அணி தொடர்ச்சியாக வென்று வருகிறது.

நேற்றிரவு வில்லாரியல் அணியுடன் 2-0 என வென்றது. இந்தப் போட்டியில் ரஃபீனியா 12-ஆவது நிமிஷத்தில் பெனால்டியில் கோல் அடித்தார்.

அடுத்ததாக, லாமின் யமால் 63-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடுத்து அசத்தினார்.

இந்தப் போட்டியில் பார்சிலோனாவின் கோல் கீப்பர் ஜான் கார்சியா மிகவும் சிறப்பாக விளையாடி பல கோல்களை தடுத்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

லாலிகா புள்ளிப் பட்டியல்

1. பார்சிலோனா - 46 புள்ளிகள்

2. ரியல் மாட்ரிட்- 42 புள்ளிகள்

3. அத்லெடிகோ மாட்ரிட் - 37 புள்ளிகள்

4. வில்லா ரியல் - 35 புள்ளிகள்

5. எஸ்பானியோல் - 30 புள்ளிகள்

6. ரியல் பெட்டிஸ் - 28 புள்ளிகள்

Summary

Raphinha and Lamine Yamal celebrated each other's goals with a raised arm and hands linked as Barcelona won 2-0 at 10-man Villarreal on Sunday to stay four points clear of Real Madrid at the top of La Liga.

