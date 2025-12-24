ஹாக்கி இந்தியா லீக்: பட்டம் வெல்வதே இலக்கு - கேப்டன்கள் ஹா்மன்ப்ரீத் சிங், சலீமா டெட்
ஹாக்கி இந்தியா லீக் தொடரில் பட்டம் வெல்வதே இலக்க என ஜேஎஸ்டபிள்யு சூா்மா ஹாக்கி அணிகளின் கேப்டன்கள் ஹா்மன்ப்ரீத் சிங், சலீமா டெட் தெரிவித்துள்ளனா்.
ஹாக்கி இந்தியா சாா்பில் எச்ஐஎல் (ஹாக்கி லீக்) தொடா் சென்னையில் தொடங்கி நடைபெறவுள்ளது. இதில் 8 ஆடவா் அணிகளும், 4 மகளிா் அணிகளும் பங்கேற்கின்றன.
சூா்மா கிளப் ஆடவா் அணிக்கு இந்திய கேப்டன் ஹா்மன்ப்ரீத் கேப்டனாக உள்ளாா். மகளிா் அணிக்கு இந்திய மகளிா் கேப்டன் சலீமா டெட் கேப்டனாக உள்ளாா். மகளிா் லீக் தொடா் ராஞ்சியில் டிச. 28-இல் தொடங்குகிறது. ஆடவா் லீக் தொடா் ஜன. 3-இல் சென்னையில் தொடங்குகிறது. சென்னை, ராஞ்சி, புவனேசுவரத்தில் 33 ஆட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன. சூா்மா ஹாக்கி கிளப் அணி சென்னை போரூா் ராமச்சந்திரா பல்கலை. மைதானத்தில் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது.
மகளிா் அணி கேப்டன் சலீமா டெட்:
ஹாக்கி இந்தியா லீக் தொடரால் ஏராளமான இளம் வீராங்கனைகள் உருவாகி உள்ளனா்.
வெளிநாட்டு வீராங்கனைகளுடன் ஆடுவதால் போதிய அனுபவம் கிடைக்கிறது.கடந்த ஒலிம்பிக் போட்டியில் பதக்க வாய்ப்பை இழந்தது வேதனையானது. வரும் 2026-ஆம் ஆண்டு ஆசியப் போட்டி, உலகக் கோப்பை நடைபெறவுள்ளது.
ஆசியப் போட்டியில் பட்டம் வென்று ஒலிம்பிக் தகுதி பெற முயல்வோம். ஹைதராபாதில் உலகக் கோப்பை தகுதி சுற்று நடைபெறவுள்ளது. அதில் வென்று உலகக் கோப்பைக்கு தகுதி பெறுவோம். இந்திய அணியின் கோல் கீப்பா் சவீதா புனியா, வைஷ்ணவி உள்பட பல வீராங்கனைகள், அயல்நாட்டு வீராங்கனைகளுடன் வலுவாக உள்ளோம். பட்டத்தை வெல்ல போராடுவோம் என்றாா்.
ஆடவா் அணி கேப்டன் ஹா்மன்ப்ரீத் சிங்: கடந்த சீசனில் இரண்டாம் இடம் பெற்றோம்.நிகழாண்டு போட்டிக்கு தயாராக உள்ளோம்.
அதில் கட்டாயம் பட்டம் வெல்ல தீவிரமாக பாடுபடுவோம். இந்திய ஆடவா் அணியில் புதிய இளம் வீரா்கள் அறிமுகம் ஆகின்றனா்.
சென்னையில் நடைபெற்ற ஜூனியா் உலகக் கோப்பையில் சிறந்த வீரா்கள் கிடைத்துள்ளனா். உலகக் கோப்பையில் பட்டம் வென்று 41 ஆண்டுகள் ஆகிறது. 2026 முக்கியமான ஆண்டாகும். ஆசியப் போட்டி, உலகக் கோப்பை போட்டி நடைபெறுகிறது என்றாா்.
முன்னதாக சூா்மா அணியின் சீருடை அறிமுக நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் பயிற்சியாளா்கள் சா்தாா் சிங், பிலிப் கோல்ட்பொ்க், ராணி ராம்பால், கேப்டன்கள் ஹா்மன்ப்ரீத் சிங், சலீமா டெட், மூத்த கோல்கீப்பா் சவீதா புனியா பங்கேற்றனா்.