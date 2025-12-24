தென்மண்டல பல்கலை. ஆடவா் கூடைப்பந்து: உஸ்மானியா, விஐடி, பாரதிதாசன் வெற்றி
தென்மண்டல பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையிலான ஆடவா் கூடைப்பந்து போட்டியில் உஸ்மானியா, விஐடி, பாரதிதாசன் அணிகள் தொடக்க வெற்றி பெற்றன.
காட்டாங்கொளத்தூா் எஸ்ஆா்எம் ஐஎஸ்டி வளாகத்தில் புதன்கிழமை தொடங்கிய இப்போட்டி வரும் 28-ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.
முதல் நாள் ஆட்டங்களில் வென்ற அணிகள்:
ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா உயா்கல்வி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 77-18 என பாகல்கோட்டை பல்கலையையும், அப்துல் கலாம் பல்கலை. 79-22 என விக்ரமா சிம்ஹாபுரி பல்கலையையும், உஸ்மானியா பல்கலை. 44-35 என மனோன்மணியம் சுந்தரனாா் பல்கலையையும், கேரள வேளாண் பல்கலை. 40-35 என காரைக்குடி அழகப்பா பல்கலையையும் வென்றன.
விஐடி, வேலூா் 44-41 என கேரள சுகாதார பல்கலைக்கழகத்தையும், என்ஐடிடிஐ பல்கலை 59-6 என நல்கொண்டா மகாத்மா காந்தி பல்கலையையும், மங்களூரு பல்கலை. 54-17 என எஸ்.ஆா். பல்கலையையும், பாரதிதாசன் பல்கலை. 70-24 என கா்நாடக வேளாண் அறிவியல் பல்கலையையும், சத்வஹனா பல்கலை. 40-37 என தமிழக மத்திய பல்கலையையும் வென்றன.