செய்திகள்

40 வயதில் 40 கோல்கள்... 1,000 கோல்களை நெருங்கும் ரொனால்டோ!

கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் புதிய சாதனை குறித்து...
Cristiano Ronaldo celebration
கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ.படம்: எக்ஸ் / கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ.
Updated on
1 min read

போர்ச்சுகலைச் சேர்ந்த கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ அல் நாசர் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார்.

40 வயதாகும் ரொனால்டோ 2025ஆம் ஆண்டில் மட்டுமே 40 கோல்களை நிறைவுசெய்துள்ளார்.

சௌதி புரோ லீக்கில் அல்-நாசர் அணியும் அல்-ஓக்தூத் அணியும் மோதின. இந்தப் போட்டியில் ரொனால்டோ 31, 45+3-ஆவது நிமிஷங்களில் கோல் அடித்தார்.

ஜாவோ ஃபெலிக்ஸ் 90+4-ஆவது நிமிஷத்தில் அசத்தல் கோல் அடிக்க, 3-0 என அல்-நாசர் அணி வென்றது. இத்துடன் புள்ளிப் பட்டியலில் 30 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் வகிக்கிறது.

இந்தப் போட்டியில் கோல் அடித்ததன் மூலமாக 14 முறையாக ஓராண்டில் 40-க்கும் அதிகமான கோல்களை அடித்த வீரராக சாதனை படைத்துள்ளார்.

மொத்தமாக 956 கோல்களை அடித்துள்ளார். விரைவில் 1,000 கோல்களை அடிப்பாரென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ரொனால்டோவின் கோல்கள் விவரம்

2010 — 48 கோல்கள்

2011 — 60 கோல்கள்

2012 — 63 கோல்கள்

2013 — 69 கோல்கள்

2014 — 61 கோல்கள்

2015 — 57 கோல்கள்

2016 — 55 கோல்கள்

2017 — 53 கோல்கள்

2018 — 49 கோல்கள்

2020 — 44 கோல்கள்

2021 — 47 கோல்கள்

2023 — 54 கோல்கள்

2024 — 43 கோல்கள்

2025 — 40 கோல்கள்

Summary

Cristiano Ronaldo, who is from Portugal, plays for Al Nassr. The 40-year-old Ronaldo has already completed 40 goals in 2025 alone.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

goals
Portugal
Cristiano Ronaldo
Ronaldo
2025

Related Stories

No stories found.
X