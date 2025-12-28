தேசிய மோட்டாா் சைக்கிள் ட்ரேக் ரேஸிங் பந்தயம்!
சென்னை அடுத்த இருங்காட்டுக்கோட்டையில் உள்ள மெட்ராஸ் சா்வதேச சா்க்கியூட் பந்தய மைதானத்தில் எம்எம்எஸ்சி எஃப்எம்எஸ்சிஐ தேசிய மோட்டாா் சைக்கிள் ட்ரேக் ரேஸிங் பந்தயம் சனி, ஞாயிறு ஆகிய 2 நாள்கள் நடைபெற்றன.
இதில் 4 ஸ்ட்ரோக் ரைடா் பிரிவில் மும்பையின் ஹனுமான் பாவ்ஷே பட்டம் வென்றாா். 1051-1650 சிசி, 851-1050 சிசி பிரிவுகளில் பெங்களூருவின் ஹேமந்த் முத்தப்பா பட்டம் வென்றாா். 551-850 சிசி பிரிவில் பெங்களூரின் ஆச்சாா்யா ஆதித்யாவும், 166-225 சிசி பிரிவில் மும்பையின் அலி ஹூசைனும் பட்டம் வென்றனா்.
மகளிா் 165 சிசி சூப்பா்ஸ்டாக் பிரிவில் நாகா்கோயிலின் லேபிஸ் லாஸுலி பட்டம் வென்றாா். 165 சிசி பிரிவில் மும்பையின் அப்துல் ஷேக்கும், 361-559 சிசி பிரிவில் பெங்களூருவின் முஜாஹித் பாஷா, இரட்டை சிலிண்டா் பிரிவில் மும்பையின் ஷாரூக்கான், 2 ஸ்ட்ரோக் 130, 131-165 சிசி பிரிவில் பெங்களூருவின் சையத் இம்ரான் பட்டம் வென்றனா்.