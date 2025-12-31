உலக பிளிட்ஸ் செஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் 9-ஆவது முறையாக தங்கம் வென்ற கார்ல்சென்!
கத்தாரில் நடைபெற்ற உலக பிளிட்ஸ் செஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் உலகின் நம்.1 வீரர் மாக்னஸ் கார்ல்சென் தங்கம் வென்று அசத்தினார்.
இந்தப் பிரிவில் இது 9-ஆவது பதக்கமாகும். ஒட்டுமொத்தமாக இது அவரது 20-ஆவது உலக சாம்பியன் பட்டம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
கத்தாரில் நடைபெற்ற உலக பிளிட்ஸ் செஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் அர்ஜுன் எரிகைசி வெண்கலம் வென்றார். இதற்கு சில நாள்கள் முன்னதாக ரேபிட்ஸ் பிரிவில் வெண்கலம் வென்றதும் கவனிக்கத்தக்கது.
இந்திய வீரர் அர்ஜுன் எரிகைசியிடம் லீக் சுற்றில் தோல்வியுற்ற கார்ல்சென் அதற்கு பிறகான போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறினார்.
இறுதிப் போட்டியில் உஸ்பெகிஸ்தானின் அப்துசதாரோவ் உடன் மோதிய கார்ல்சென் முதல் கேமில் தோல்வி கண்டார்.
பின்னர் இரண்டாவது கேமில் மீண்ட கார்ல்சென் மூன்றாவது கேமில் டிரா செய்தார். இறுதியில் நான்காவது கேமில் அசத்தலாக வென்று இந்தப் பிரிவில் தனது 9-ஆவது பதக்கத்தை நீட்டித்தார்.
Relieved after defending his world blitz crown, chess megastar Magnus Carlsen acknowledged it was an extremely tough field and admitted he was fortunate to win a record-extending ninth title following the reverses in the early rounds of the tournament.
