2026 உலகக் கோப்பை கால்பந்து: 6 பிளே ஆஃப் இடங்களுக்கு தகுதிச்சுற்று

வரும் 2026 ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டிக்கான 6 குவாலிஃபையிங் பிளே ஆஃப் இடங்களுக்கான குலுக்கல் வரும் நவ. 20-ஆம் தேதி ஜூரிச்சில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மொத்தம் 48 அணிகள் ஆடவுள்ள இப்போட்டியில் ஐரோப்பாவில் இருந்து இத்தாலி உள்பட 16 அணிகளும், 4 இடங்களுக்காக வரும் ஆடும்.

ஐரோப்பா அல்லாத 6 அணிகள் மீதமுள்ள 2 இடங்களுக்காக மெக்ஸிகோவில் நடைபெறும் இன்டா்கான்டினென்டல் பிளே ஆஃபில் மோதும். பொலிவாய, நியூ காலடோனியா தகுதி பெற்று விட்டன. பிளே ஆஃப் ஆட்டங்கள் அனைத்தும் மாா்ச் 26 முதல் 31 தேதிகளில் நடைபெறும்.

