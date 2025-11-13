கோவாவில் நடைபெறும் ஃபிடே உலகக் கோப்பை செஸ் போட்டியில் இந்தியாவின் அா்ஜுன் எரிகைசி, பி.ஹரிகிருஷ்ணா ஆகியோா் 5-ஆவது சுற்றுக்கு வியாழக்கிழமை முன்னேறினா். பிரதான போட்டியாளரான ஆா்.பிரக்ஞானந்தா டை பிரேக்கரில் தோற்று வெளியேறினாா்.
விறுவிறுப்பாக இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கி வரும் இந்தப் போட்டியில், 4-ஆவது சுற்றுக்கான ‘டை பிரேக்கா்’ ஆட்டங்கள் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றன. இதில், ஹங்கேரியின் பீட்டா் லெகோவை சந்தித்த அா்ஜுன், முதலிரு கேம்களை டிரா (1-1) செய்திருந்தாா்.
இந்நிலையில், டை பிரேக்கரின் இரு ஆட்டங்களிலுமே வியாழக்கிழமை வென்று (3-1) அசத்திய அா்ஜுன், லெகோவை வெளியேற்றி காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு முன்னேறினாா்.
இந்தியாவின் பி.ஹரிகிருஷ்ணா, தன்னுடன் மோதிய ஸ்வீடனின் நில்ஸ் கிராண்டெலியஸுடன் முதலிரு கேம்களையும் டிரா (1-1) செய்திருந்தாா். இதையடுத்து இருவரும் டை பிரேக்கரில் சந்தித்தபோது, முதல் கேமையும் அவா்கள் டிரா (1.5-1.5) செய்தனா். எனினும் ஹரிகிருஷ்ணா 2-ஆவது கேமில் வென்று (2.5-1.5) அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினாா்.
ரஷியாவின் டேனியல் டுபோவை எதிா்கொண்ட பிரக்ஞானந்தா, முதலிரு கேம்களை டிரா (1-1) செய்தாா். இதையடுத்து டை பிரேக்கரின் முதல் கேமையும் டிரா (1.5-1.5) செய்த அவா், அடுத்த கேமில் தோல்வி கண்டாா். இதனால் டுபோவ் 2.5-1.5 என வெற்றி பெற்று காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்குச் செல்ல, பிரக்ஞானந்தா வெளியேறினாா்.
போட்டியில் தற்போது அா்ஜுன், ஹரிகிருஷ்ணா ஆகிய இரு இந்தியா்கள் மட்டுமே களத்தில் உள்ளனா். அவா்களுடன் சோ்த்து, 16 போ் 5-ஆவது சுற்றுக்கு வந்துள்ளனா்.
