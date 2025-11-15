ஆப்பிரிக்காவில் மெஸ்ஸியின் முதல் கோல்..! அங்கோலாவை வீழ்த்தி ஆர்ஜென்டீனா அபாரம்!

அங்கோலா உடன் மோதிய ஆர்ஜென்டீன அணி 2-0 என அசத்தல் வெற்றி பெற்றது.
இந்தப் போட்டியில் லியோனல் மெஸ்ஸி ஒரு அசிஸ்ட், ஒரு கோல் அடித்து அசத்தினார்.
அங்கோலா நாட்டின் 50-ஆவது ஆண்டின் சுதந்திர நாள் விழா கொண்டாட்டத்திற்காக ஆர்ஜென்டீன அணி நட்பு ரீதியான போட்டியில் விளையாட அழைக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்தப் போட்டியில் மெஸ்ஸி, 44-ஆவது நிமிஷத்தில் அசிஸ்ட்டும் 82-ஆவது நிமிஷத்தில் ஒரு கோலும் அடித்தார்.
இதன்மூலம் ஆப்பிரிக்க மண்ணில் தனது முதல் கோல் அடித்து அசத்தியுள்ளார்.
மொத்தமாக மெஸ்ஸி 895 கோல்கள், 401 அசிஸ்ட்டுகளைச் செய்துள்ளார்.
ஐரோப்பா கண்டத்தில்தான் மெஸ்ஸி அதிகபட்சமாக 714 கோல்களை அடித்துள்ளார். ஸ்பெயினில் 624, பிரான்சில் 34, இங்கிலாந்தில் 9, ஜெர்மனி, ஸ்விட்சர்லாந்தில் தலா 6 கோல்களும் அடித்துள்ளார்.
ஆசியாவில் 22 கோல்கள் அடித்துள்ளார். 2022 உலகக் கோப்பை நடந்த கத்தாரில் 8 கோல்களும், யுஎஇ, இஸ்ரேல், ஜப்பானில் தலா 3 கோல்களும் அடித்துள்ளார்.
அமெரிக்காவில் 156 கோல்கள் அடித்துள்ளார். அமெரிக்காவில் 92, ஆர்ஜென்டீனாவில் 37. கிளப் போட்டிகளில் அவரது சொந்த மண்ணில் விளையாடவில்லை.
