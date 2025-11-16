செய்திகள்

டெஃப்லிம்பிக்ஸ்: இந்தியாவுக்கு 4 பதக்கங்கள்!

‘டெஃப்லிம்பிக்ஸ்’ போட்டியில், துப்பாக்கி சுடுதலில் இந்தியா 1 தங்கம், 2 வெள்ளி, 1 வெண்கலம் என 4 பதக்கங்கள் வென்றுள்ளது.
ஜப்பானில் நடைபெறும் செவித்திறன் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான ‘டெஃப்லிம்பிக்ஸ்’ போட்டியில், துப்பாக்கி சுடுதலில் இந்தியா 1 தங்கம், 2 வெள்ளி, 1 வெண்கலம் என 4 பதக்கங்கள் வென்றுள்ளது.

10 மீட்டா் ரைஃபிள் ஆடவா் தனிநபா் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில், இந்தியாவின் தனுஷ் ஸ்ரீகாந்த் 252.2 புள்ளிகள் பெற்று உலக சாதனையுடன் தங்கம் வென்றாா்.

அதிலேயே மற்றொரு இந்தியரான முா்டாஸா வனியா 250.1 புள்ளிகளுடன் வெள்ளியைக் கைப்பற்ற, தென் கொரியாவின் பேக் சியுங்ஹாக் 223.6 புள்ளிகளுடன் வெண்கலம் பெற்றாா்.

முன்னதாக தகுதிச்சுற்றில், தனுஷ் 630.6, முா்டாஸா 626.3 புள்ளிகளுடன் முதலிரு இடங்கள் பெற்று இறுதிக்கு முன்னேறினா்.

அதிலேயே மகளிா் தனிநபா் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில், இந்தியாவின் மஹித் சந்து 250.5 புள்ளிகளுடன் வெள்ளியும், கோமல் வாக்மோ் 228.3 புள்ளிகளுடன் வெண்கலமும் பெற்று அசத்தினா். உக்ரைனின் லிட்கோவா வயோலெட்டா 252.4 புள்ளிகளுடன் தங்கத்தை தட்டிச் சென்றாா்.

தகுதிச்சுற்றில் மஹித் 623.4, கோமல் 622 புள்ளிகளுடன் முறையே 2 மற்றும் 3-ஆம் இடங்களைப் பிடித்தனா்.

