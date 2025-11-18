4 முறை சாம்பியனான ஜெர்மனி உலகக் கோப்பைக்குத் தேர்வு!

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை போட்டிக்கு பலம்வாய்ந்த ஜெர்மனி அணி தேர்வாகியுள்ளது.
மொத்தம் 48 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்தத்தொடரில், ஜெர்மனி 33-ஆவது அணியாக தேர்வாகியுள்ளது.
ஸ்லோவோகியா அணியுடன் மோதிய ஜெர்மனி அணி 6-0 என அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்தப் போட்டியில், 18, 29, 36, 41, 67, 79-ஆவது நிமிஷங்களில் ஜெர்மனி வீரர்கள் கோல் அடித்தார்கள்.
70 சதவிகித பந்தினை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருந்த ஜெர்மனி இலக்கை நோக்கி 14 முறை பந்தினை அடித்தது.
நான்குமுறை உலகக் கோப்பை வென்ற ஜெர்மணி அணி அபார வெற்றியுடன் உலகக் கோப்பைக்குத் தேர்வாகியுள்ளது.
