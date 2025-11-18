செய்திகள்

இந்திய கலப்பு இணைகளுக்கு தங்கம், வெண்கலப் பதக்கங்கள்

ஜப்பானில் நடைபெறும் டெஃப்லிம்பிக்ஸ் போட்டியில் துப்பாக்கி சுடுதலில் இந்திய கலப்பு இணைகள் தங்கம் மற்றும் வெள்ளிப் பதக்கங்கள் வென்று அசத்தின.
10 மீட்டர் ஏர் ரைஃபிள் கலப்பு அணிகள் பிரிவில், தனுஷ் ஸ்ரீகாந்த், மஹித் சந்து கூட்டணி 17-7 என்ற கணக்கில் தென் கொரியாவின் ஜியோன் டியான், கிம் வூரிம் இணையை வீழ்த்தி தங்கத்தைக் கைப்பற்றியது. இதில் தொடக்கத்திலேயே 4-0 என முன்னிலை பெற்ற தனுஷ், மஹித் ஜோடி, தென் கொரிய இணையுடன் நல்லதொரு இடைவெளி இருக்கும் வகையிலேயே இறுதி வரை முன்னிலையை தக்கவைத்து வெற்றி பெற்றது.

வெண்கலப் பதக்கத்துக்கான சுற்றில், முகமது முர்டாஸô வனியா, கோமல் மிலிந்த் வாக்மேர் ஜோடி 16-12 என்ற வகையில் உக்ரைனின் வயோலெடா லைகோவா, அலெக்ஸôண்டர் கொஸ்டிக் பார்ட்னர்ஷிப்பை வீழ்த்தியது. இந்திய - உக்ரைன் இணை 4-4 என இந்த மோதலை தொடங்கிய நிலையில், இடையே உக்ரைன் ஜோடி 7-5 என முன்னிலை பெற்றது.

ஆனாலும் விடாமல் துரத்திய இந்திய ஜோடி, 7-7, 8-8, 10-10 என பின் தொடர்ந்து, ஒரு கட்டத்தில் முன்னிலையும் கண்டு, இறுதியில் வெற்றியை தனதாக்கி பதக்கத்தைக் கைப்பற்றியது.

தற்போது பதக்கம் வென்றுள்ள இந்த இந்திய இணைகளை சேர்ந்த 4 பேருக்குமே இந்தப் போட்டியில் இது 2-ஆவது பதக்கமாகும்.

ஏற்கெனவே தனிநபர் பிரிவிலும் இவர்கள் பதக்கம் வென்றுள்ளனர். போட்டியில் தற்போது இந்தியா 3 தங்கம், 4 வெள்ளி, 2 வெண்கலம் என 9 பதக்கங்களை வென்றுள்ளது.

