செய்திகள்

2022-இல் ஆர்ஜென்டீனாவை கலங்கடித்த நெதர்லாந்து உலகக் கோப்பைக்குத் தேர்வு!

கால்பந்து உலகக் கோப்பைக்குத் தேர்வான நெதர்லாந்து குறித்து...
netherlands qualifying poster
நெதர்லாந்து அணியின் போஸ்டர். படம்: எக்ஸ் / ஃபிஃபா
Published on
Updated on
1 min read

2026ஆம் ஆண்டுக்கான கால்பந்து உலகக் கோப்பைக்கு, நெதர்லாந்து அணி தேர்வாகியுள்ளது.

மொத்தம் 48 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்தத் தொடரில் 34-ஆவது அணியாகத் தேர்வாகியுள்ளது.

ஜோஹன் க்ரூஃப் திடலில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பை தகுதிச் சுற்றுப் போட்டியில் நெதர்லாந்து அணியும் லிதுவேனியா அணியும் மோதின.

இந்தப் போட்டியில் நெதர்லாந்து அணியினர் 16, 58 (பெனால்டி), 60, 62 -ஆவது நிமிஷங்களில் கோல் அடித்தார்கள்.

லிதுவேனியா ஒரு கோல்கூட அடிக்கவில்லை. நெதர்லாந்து 4-0 என அபார வெற்றியுடன் உலகக் கோப்பைக்குத் தேர்வாகியுள்ளது.

கடந்த உலகக் கோப்பை காலிறுதியில் ஆர்ஜென் டீனாவுடன் 2-2 என டிரா செய்து, பெனால்டியில் 3-4 என தோல்வியுற்றது. இருப்பினும் அந்த உலகக் கோப்பையில் மிகச் சிறந்த போட்டியாகக் கருதப்பட்டது.

Summary

The Netherlands team has been selected for the 2026 Football World Cup.

FIFA World Cup
Netherland
netherlands
football
World Cup qualifying

