42/48: 2026 உலகக் கோப்பை கால்பந்துப் போட்டிக்குத் தேர்வான அணிகள்!

2026 உலகக் கோப்பை கால்பந்துப் போட்டிக்கு இதுவரை 42 அணிகள் தேர்வாகியுள்ளன.
மொத்தம் 48 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்தப் போட்டிகள் அடுத்தாண்டு அமெரிக்கா, மெக்சிகோ, கனடாவில் நடைபெற இருக்கின்றன.
நேற்றிரவு நடைபெற்ற போட்டிகளின் மூலமாக 8 அணிகள் தேர்வாகியுள்ளன. வட, மத்திய அமெரிக்க மற்றும் கரீபியனில் மூன்று அணிகளும் ஐரோப்பா கண்டத்தில் 5 அணிகளும் தேர்வாகின.
இதுவரை தேர்வாகியுள்ள 42 அணிகள்
போட்டியை நடத்தும் நாடுகள்: கனடா, மெக்சிகோ, அமெரிக்கா.
ஆசியா: ஆஸ்திரேலியா, ஈரான், ஜப்பான், ஜோர்டான், கத்தார், சௌதி அரேபியா, தென் கொரியா, உஸ்பெகிஸ்தான்.
ஆப்பிரிக்கா: அல்ஜீரியா, கேப் வெர்டே, எகிப்து, கானா, ஐவரி கோஸ்ட், மொராக்கோ, செனகல், தென்னாப்பிரிக்கா, துனிசியா.
வட, மத்திய அமெரிக்க மற்றும் கரீபியன்: கராசியோ, பனாமா, ஹைதி.
ஐரோப்பா: குரோஷியா, இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், நார்வே, போர்ச்சுகல், ஆஸ்திரியா, பெல்ஜியம், ஜெர்மனி, நெதர்லாந்து, ஸ்காட்லாந்து, ஸ்பெயின், ஸ்விட்சர்லாந்து.
ஓசினியா: நியூசிலாந்து.
தென் அமெரிக்கா: ஆர்ஜென்டீனா, பிரேசில், கொலம்பியா, ஈக்குவாடர், பாராகுவே, உருகுவே.
