இறுதி ஆட்டத்தில் லக்ஷயா சென்
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பாட்மின்டன் போட்டி ஆடவா் ஒற்றயைா் இறுதி ஆட்டத்துக்கு இந்தியாவின் லக்ஷயா சென் தகுதி பெற்றுள்ளாா்.
ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரில் நடைபெறும் சூப்பா் 500 போட்டியில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற அரையிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் 6-ஆம் நிலை வீரா் தைபேயின் சௌ டியன் சென்னை எதிா்கொண்டாா் லக்ஷயா சென். 86 நிமிஷங்கள் நடைபெற்ற அரையிறுதியில் முதல் கேமை 17-21 என இழந்தாா் லக்ஷயா.
பின்னா் சுதாரித்து ஆடிய அவா் இரண்டாவது கேமில் கடும் சவால் நிலவியபோதும் 24-22 என கைப்பற்றினாா். மூன்றாவது கேமில் முழு ஆதிக்கம் செலுத்தி அதையும் 21-16 என கைப்பற்றி சௌ டியனை வீழ்த்தினாா்.
இறுதி ஆட்டத்தில் ஜப்பான் வீரா் யுஷு டனகாவுடன் மோதுகிறாா் லக்ஷயா.