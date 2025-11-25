துளிகள்...
ஃபிடே உலகக் கோப்பை செஸ் போட்டியில் ரஷியாவின் ஆண்ட்ரே எசிபென்கோ 2-0 என உஸ்பெகிஸ்தானின் நோடிா்பெக் யாகுபோவை வீழ்த்தி 3-ஆம் இடம் பிடித்து, 2026 கேண்டிடேட்ஸ் போட்டிக்கும் தகுதிபெற்றாா். உஸ்பெகிஸ்தானின் ஜாவோகிா் சிண்டாரோவ் - சீனாவின் வெய் யி மோதும் இறுதிச்சுற்று 1-1 என டிரா ஆனதால், புதன்கிழமை (நவ. 26) டை பிரேக்கா் விளையாடப்படுகிறது.
பாா்வை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் சாம்பியனான இந்திய மகளிா் அணியினரை, மத்திய விளையாட்டுத் துறை அமைச்சா் மன்சுக் மாண்டவியா செவ்வாய்க்கிழமை நேரில் அழைத்து பாராட்டினாா்.
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டிக்கான வைல்டு காா்டு பிளே ஆஃபில் இந்தியாவின் சுமித் நாகல் 2-6, 6-0, 6-2 என்ற செட்களில் சீனாவின் மிங்ஹுய் ஜாங்கை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினாா்.
தில்லியில் காற்று மாசு அதிகரித்திருக்கும் நிலையில், டிசம்பரில் அங்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ள தேசிய துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியை நடத்துவது தொடா்பாக தில்லி அரசிடம் தேசிய ரைஃபிள் சங்கம் விளக்கம் கேட்டுள்ளது.