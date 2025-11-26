செய்திகள்
சையது முஷ்டாக் அலி கோப்பை: தமிழக அணியில் சாய் சுதா்ஷன்
சென்னை: சையது முஷ்டாக் அலி கோப்பைக்கான டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் பங்கேற்கும் தமிழக சீனியா் அணியில் சாய் சுதா்ஷன் சோ்க்கப்பட்டுள்ளாா்.
குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாதில் சையது முஷ்டாக் டி20 போட்டி (2025-26) நடைபெறவுள்ளது, இதில் நட்சத்திர பேட்டா் சாய் சுதா்ஷன் சோ்க்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்க செயலா் ஜே. பகவான்தாஸ் ராவ் தெரிவித்துள்ளாா்.