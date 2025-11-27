விளையாட்டுத் துளிகள்..!

17 வயதுக்கு உள்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை கால்பந்து தகுதிச்சுற்றில் இந்தியா 3- 1 கோல் கணக்கில் சீன தைபேவை வீழ்த்தி, போட்டியில் தன்னை தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளது.
மகளிர் பிரீமியர் லீக் போட்டியின் 4- ஆவது சீசன், அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 9 முதல் பிப்ரவரி 5 வரை நவி மும்பை மற்றும் வதோதராவில் நடைபெறவுள்ளது.
சந்தோஷ் கோப்பை கால்பந்து போட்டியின் கடைசி சுற்று அடுத்த ஆண்டு ஜனவரியில் அஸ்ஸாமில் நடைபெறும் என்றும், குரூப் சுற்று ஆட்டங்கள் டிசம்பர் 15 முதல் 26- இல் 9 இடங்களில் நடைபெறும் எனவும் அகில இந்திய கால்பந்து சம்மேளனம் தெரிவித்தது.
வங்கதேசத்துக்கு எதிரான முதல் டி20 கிரிக்கெட்டில் அயர்லாந்து 39 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வியாழக்கிழமை வெற்றி பெற்றது.
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸுக்கான வைல்டு கார்டு வாய்ப்பு பிளே ஆஃபில், இந்தியாவின் சுமித் நாகல் 2- 6, 2- 6 என்ற செட்களில், சீனாவின் யுன்சாவ்கேட் புவிடம் காலிறுதியில் தோற்று போட்டியிலிருந்து வெளியேறினார்.
சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து போட்டியில், ஆர்செனல் - பயர்ன் மியுனிக்கையும் (3- 1), பிஎஸ்ஜி - டாட்டன்ஹாமையும் (5- 3), அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - இன்டர் மிலனையும் (2- 1) வென்றன.
