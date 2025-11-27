சையது மோடி இன்டர்நேஷனல் பாட்மின்டன்: காலிறுதிச்சுற்றில் தன்வி, மன்ராஜ்!

சையது மோடி இன்டர்நேஷனல் பாட்மின்டன் போட்டியில், இந்தியாவின் தன்வி சர்மா, மன்ராஜ் சிங் ஆகியோர் அசத்தல் வெற்றியுடன் காலிறுதிக்கு வியாழக்கிழமை முன்னேறினர்.
ரவுண்ட் ஆஃப் 16- இல் மகளிர் ஒற்றையரில், தன்வி சர்மா 13- 21, 21- 16, 21- 19 என்ற கேம்களில், போட்டித்தரவரிசையில் 2- ஆம் இடத்திலிருந்த ஜப்பானின் நஜோமி ஒகுஹராவை வீழ்த்தி அசத்தினார். முதலிடத்தில் இருக்கும் உன்னதி ஹூடா 21- 15, 21- 10 என்ற கணக்கில் சக இந்தியரான தஸ்மின் மிர்ரை வெளியேற்றினார்.
இஷாராணி பருவா 21- 15, 21- 8 என்ற கேம்களில், 6- ஆம் இடத்திலிருந்த உக்ரைனின் பாலினா புரோவாவை வீழ்த்தி அசத்தினார். 8- ஆம் இடத்திலிருந்த அனுபமா உபாத்யாய 13- 21, 21- 12, 13- 21 என்ற வகையில், ஹாங்காங்கின் சின் யான் ஹேப்பியிடம் அதிர்ச்சித் தோல்வி கண்டார். 7- ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரக்ஷிதா ஸ்ரீ 16- 21, 21- 19, 21- 17 என்ற கேம்களில், தேவிகா சிஹக்கை வீழ்த்தினார்.
ஆடவர் ஒற்றையரில், மன்ராஜ் சிங் 21- 15, 21- 18 என, 3- ஆம் இடத்திலிருந்த இந்தியாவின் பிரதான வீரர் ஹெச்.எஸ்.பிரணய்யை வீழ்த்தி அசத்தினார். 5- ஆம் இடத்திலிருக்கும் கே.ஸ்ரீகாந்த் 21- 6, 21- 16 என்ற வகையில் இந்தியாவின் சனீத் தயானந்தை வென்றார். இதர ஆட்டங்களில், பிரியன்ஷு ரஜாவத்தும் காலிறுதிக்கு முன்னேற, 4- ஆம் இடத்திலிருந்த கிரண் ஜார்ஜ் தோல்வியுற்றார்.
ஆடவர் இரட்டையரில், 2- ஆம் இடத்திலிருந்த பிருத்வி கிருஷ்ணமூர்த்தி/சாய் பிரதீக் இணை 18- 21, 21- 19, 12- 21 என்ற கேம்களில், மலேசியாவின் முகமது ஃபைக்/ஹாங் கான் லோக் கூட்டணியிடம் தோல்வி கண்டது.
மகளிர் இரட்டையரில், முதலிடத்தில் இருக்கும் டிரீசா ஜாலி/காயத்ரி கோபிசந்த் இணை 21- 17, 21- 12 என்ற கணக்கில் சக இந்திய ஜோடியான ஜெனித் அபிகேல்/லிகிதா ஸ்ரீவாஸ்தவாவை சாய்த்தது. பிரியா கொஞ்செங்பம்/ஸ்ருதி மிஸ்ரா கூட்டணி 21- 17, 24- 22 என்ற கேம்களில், 4- ஆம் இடத்திலிருந்த உக்ரைனின் பாலினா புரோவா/யெவ்ஹெலினா கான்டெமைர் இணையை வெளியேற்றியது.
கலப்பு இரட்டையரில், நிதின்/ஸ்ரீநிதி ஜோடி 21- 17, 21- 19 என்ற வகையில், சக இந்திய ஜோடியான சதிஷ்குமார்/ஆத்யா வரியத்தை சாய்த்தது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.