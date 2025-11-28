நடப்பு சாம்பியன் ஜொ்மனி, பெல்ஜியம், நியூஸிலாந்து, ஸ்பெயின் அபார வெற்றி...

நடப்பு சாம்பியன் ஜொ்மனி, பெல்ஜியம், நியூஸிலாந்து, ஸ்பெயின் அபார வெற்றி!
எஃப்ஐஎச் ஜூனியா் ஆடவா் உலகக் கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் ஜொ்மனி, பெல்ஜியம், நியூஸிலாந்து, ஆா்ஜென்டீனா அணிகள் தங்களின் முதல் ஆட்டங்களில் வெள்ளிக்கிழமை அபார வெற்றி பெற்றன.
சா்வதேச ஹாக்கி சம்மேளனம், ஹாக்கி இந்தியா, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சாா்பில் ஆடவா் ஜூனியா் உலகக் கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டி சென்னை, மதுரையில் வெள்ளிக்கிழமை கோலாகலமாக தொடங்கியது.
வரும் டிசம்பா் 10-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இப்போட்டியில் மொத்தம் 24 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன. இதில் 12 அணிகளின் ஆட்டங்கள் சென்னையிலும், மீதமுள்ள 12 அணிகளின் ஆட்டங்கள் மதுரையிலும் நடைபெறுகின்றன.
24 அணிகளும் மொத்தம் 6 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு முதலிடம் பெறும் அணி, அதற்கு அடுத்த இரண்டு சிறந்த அணிகள் காலிறுதிக்கு தகுதி பெறும். நாக் அவுட் சுற்று ஆட்டங்கள் அனைத்தும் சென்னை எழும்பூா் மேயா் ராதாகிருஷ்ணன் மைதானத்தில் நடைபெறும். இறுதி ஆட்டம் டிசம்பா் 10-ஆம் தேதி நடைபெறும்.
இதற்கிடையே வெள்ளிக்கிழமை அதிகாரபூா்வமாக குரூப் பிரிவு ஆட்டங்கள் தொடங்கின. சென்னையில் முதல் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் ஜொ்மனி-தென்னாப்பிரிக்க அணிகள் மோதின. இதில் ஜொ்மனியின் அபார ஆட்டத்துக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் தென்னாப்பிரிக்க அணி தடுமாறியது. ஜொ்மனி 4-0 என்ற கோல் கணக்கில் வென்றது.
அயா்லாந்து - கனடா இடையிலான ஆட்டம் சவாலாக இருந்தது. எனினும் இதில் அயா்லாந்து அணி போராடி 4-3 என்ற கோல் கணக்கில் வென்றது. ஆப்பிரிக்க நாடான எகிப்தை 8-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது ஸ்பெயின். அந்த அணி இருமுறை வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றுள்ளது.
முன்னாள் சாம்பியன் ஆா்ஜென்டீனா-ஆசிய நாடான ஜப்பானை எதிா்கொண்டது. இதில் எந்த தடுமாற்றமும் இன்றி ஜப்பானை 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தியது ஆா்ஜென்டீனா.
போராடி வென்ற நியூஸிலாந்து: சீனாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் நியூஸிலாந்து அணி போராடி வெல்ல நேரிட்டது. சீனாவின் சவாலை சமாளித்து 5-3 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றிக் கணக்கை தொடங்கியது நியூஸிலாந்து.
பெல்ஜியம் கோல் மழை: வலிமை குறைந்த அணியான நமீபியாவை 12-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தியது ஐரோப்பிய அணியான பெல்ஜியம். அந்த அணி வீரா்கள் நமீபிய அணியின் கோல் பகுதியிலேயே இருந்து கோல் மழை பொழிந்தனா்.
மதுரையில்...: ஜூனியா் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி போட்டியின் தொடக்க விழா மதுரையில் வெள்ளிக்கிழமை காலை நடைபெற்றது. தமிழக வணிக வரி, பதிவுத் துறை அமைச்சா் பி. மூா்த்தி, மாநகர காவல் ஆணையா் ஜே. லோகநாதன் ஆகியோா் வீரா்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து ஜொ்மனி, தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் ஆட்டத்தை தொடங்கிவைத்தனா்.
கனடா - அயா்லாந்து இடையேயான ஆட்டத்தை, மதுரை தொகுதி மக்களவை உறுப்பினா் சு. வெங்கடேசன், மாநகராட்சி ஆணையா் சித்ரா விஜயன் ஆகியோா் தொடங்கிவைத்தனா். ஸ்பெயின் - எகிப்து ஆட்டத்தை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் கோ. தளபதி (மதுரை வடக்கு), மு. பூமிநாதன் (தெற்கு) ஆகியோரும், பெல்ஜியம் - நமீபியா ஆட்டத்தை சோழவந்தான் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ஆ. வெங்கடேசன், மதுரை மாநகர துணை மேயா் தி. நாகராஜன் ஆகியோரும் தொடங்கி வைத்தனா்.