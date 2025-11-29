கனடாவுக்கு எதிராக கோல் மழை: இறுதிக்கு முன்னேறியது இந்தியா

மலேசியாவில் நடைபெறும் சுல்தான் அஸ்லான் ஷா கோப்பை ஹாக்கி போட்டியில் இந்தியா, தனது குரூப் சுற்றின் கடைசி ஆட்டத்தில் 14-3 கோல் கணக்கில் கனடாவை சனிக்கிழமை வீழ்த்தியது.
இந்த வெற்றியின் மூலமாக, ரவுண்ட் ராபின் சுற்று முடிவில் புள்ளிகள் பட்டியலில் 12 புள்ளிகளுடன் 2-ஆம் இடம் பிடித்த இந்தியா, இறுதி ஆட்டத்துக்குத் தகுதிபெற்றது. 13 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் இருக்கும் பெல்ஜியத்துடன், அந்த ஆட்டத்தில் இந்தியா ஞாயிற்றுக்கிழமை பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.
இந்தப் போட்டியில் இதுவரை விளையாடிய 5 ஆட்டங்களில் இந்தியா சந்தித்த ஒரே தோல்வி, பெல்ஜியத்துக்கு எதிரானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே, அதற்கு பதிலடி தரும் முனைப்புடன் இறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா களம் காணும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
முன்னதாக, கனடாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் தரப்பில் ஜக்ராஜ் சிங் 4 கோல்கள் (12’, 26’, 39’, 50’) அடித்து அபாரமாகப் பங்களித்தாா். அதேபோல், ராஜிந்தா் சிங் (10’, 24’), அமித் ரோஹிதாஸ் (15’, 46’), அபிஷேக் நைன் (57’, 59’) ஆகியோரும் தலா 2 கோல்கள் ஸ்கோா் செய்து கோல் கணக்கை அதிகரித்தனா்.
அத்துடன், நீலகண்ட சா்மா (4’), தில்பிரீத் சிங் (25’), காா்த்தி செல்வம் (43’), சஞ்சய் ராணா (56’) ஆகியோரும் தலா ஒரு கோல் அடித்து வெற்றிக்கு வித்திட்டனா். மறுபுறம் கனடா தரப்பில் பிரெண்டன் குராலியுக் (11’), மேத்யூ சா்மென்டோ (35’), ஜோதிஸ்வரூப் சித்து (55’) ஆகியோா் ஸ்கோா் செய்தனா்.
மற்ற இரு ஆட்டங்களில், பெல்ஜியம் - நியூஸிலாந்தையும் (5-1), தென் கொரியா - மலேசியாவையும் (4-3) வென்றன. இதையடுத்து, புள்ளிகள் பட்டியலில் முறையே 3 மற்றும் 4-ஆம் இடங்களைப் பிடித்த நியூஸிலாந்து - மலேசியா அணிகள் 3-ஆம் இடத்துக்காகவும், முறையே 5 மற்றும் 6-ஆம் இடங்களைப் பெற்ற கனடா - தென்கொரியா அணிகள் 5-ஆம் இடத்துக்காகவும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மோதுகின்றன.
