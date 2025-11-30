பார்சிலோனா முதலிடத்துக்கு முன்னேற்றம்: ரபீனியா ஆட்ட நாயகன்!

லா லீகா தொடரில் பார்சிலோனா அணி அலவெஸ் அணிக்கு திராக 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் வென்றது.
126 ஆவது ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த பார்சிலோனா அணி தனது புணரமைக்கப்பட்ட கேம்பா நோவா திடலில் விளையாடியது.
இந்தப் போட்டியில் அலவெஸ் அணி முதல் நிமிஷத்திலே கோல் அடிக்க, லாமின் யமால் 8-ஆவது நிமிஷத்தில் சமன்படுத்தினார்.
டேனியல் ஓல்மா 26, 90+3-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்து அசத்தினார்.
காயத்திலிருந்த மீண்ட ரபீனியா இந்தப் போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடி அசிஸ்ட் செய்து அசத்தினார். ஆட்ட நாயகன் விருதையும் வென்றார்.
இந்த வெற்றியின் மூலமாக பார்சிலோனா (34 புள்ளிகள்) லாலீகா புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது.
இந்தப் பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருந்த ரியல் மாட்ரிட் இரண்டாம் இடத்தில் கீழிறங்கியுள்ளது.
