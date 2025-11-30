செய்திகள்

மெஸ்ஸிக்கு புஸ்கஸ் விருது தேவையில்லை..! கால்பந்தின் அரசன்!

கால்பந்து வரலாற்றில் மெஸ்ஸியின் உலக சாதனை குறித்து...
கால்பந்தின் அரசன் மெஸ்ஸி சித்திரிப்பு படம்.
கால்பந்தின் அரசன் மெஸ்ஸி சித்திரிப்பு படம். படம்: எக்ஸ் / ஃபேப்ரிசியோ ரோமானோ
கால்பந்து வரலாற்றில் லியோனல் மெஸ்ஸி (வயது 38) புதிய உலக சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார்.

ஃபெரெங்க் புஸ்கஸ் வைத்திருந்த 404 அசிஸ்ட் (கோல் அடிக்க உதவி புரிதல்) என்ற சாதனையை முறியடித்து, அதிக அசிஸ்ட்டுகளைச் செய்த (405) உலகின் முதல் வீரராக மெஸ்ஸி உலக சாதனை நிகழ்த்தியுள்ளார்.

ஆர்ஜென்டீனாவைச் சேர்ந்த லியோனல் மெஸ்ஸி தற்போது எம்எல்எஸ் தொடரில் இன்டர் மியாமி அணிக்காக விளையாடி வருகிறார்.

இண்டர் மியாமி அணி முதல்முறையாக ஈஸ்டர்ன் கான்ஃபெரன்ஸ் கோப்பையை வென்றுள்ளது.

இந்தப் போட்டியில் மெஸ்ஸி ஒரு அசிஸ்ட் செய்து தனது கால்பந்து வரலாற்றில் அதிக சிஸ்ட்டுகளைச் செய்த (405) முதல் வீரராக புதிய உலக சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார்.

இதுவரை 7 முறை (அதிகமுறையும் அதுதான்) மெஸ்ஸி இந்த விருதுக்கான பட்டியலில் இருந்தும் விருது ஏன் தரப்படவில்லை என்பது கேள்விக்குரியாக இருந்தது. இனிமேல் அந்த விருது மெஸ்ஸிக்கு தேவைப்படாதென அவரது ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

கால்பந்தில் அதிக அசிஸ்ட்டுகள்...

1. லியோனல் மெஸ்ஸி - 405

2. ஃபெரென்ங் புஸ்கஸ் - 404

3. பீலே - 369

4. ஜோகன் க்ரூஃப் - 358

5. அலெக்ஸாண்ட்ரோ டி சௌஸா - 346

