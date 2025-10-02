சீன ஓபன்: ஜேக் சின்னா் சாம்பியன் அரையிறுதியில் கௌஃப் - அனிஸிமோவா
சீன ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் உலகின் நம்பா் 1 வீரா் ஜேக் சின்னா் சாம்பியன் பட்டம் வென்றாா். இது அவரது 21-ஆவது பட்டமாகும்.
பெய்ஜிங்கில் நடைபெற்ற சீன ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி ஆடவா் ஒற்றையா் இறுதி ஆட்டத்தில் இத்தாலியின் ஜேக் சின்னரும், அமெரிக்காவின் இளம் வீரா் லேனா் டியனும் மோதினா். இதில் 2 செட்களிலும் முழு ஆதிக்கம் செலுத்திய சின்னா் 6-2, 6-2 என கைப்பற்றி லேனரை வீழ்த்தி பட்டம் வென்றாா்.
ஏற்கெனவே கடந்த 2023-இல் சின்னா் பட்டம் வென்றிருந்தாா். கடந்த ஆண்டு அல்கராஸிடம் இறுதி ஆட்டத்தில் தோற்றிருந்தாா் சின்னா்.
ஏற்கெனவே சீன ஓபனில் நடால், ஜோகோவிச் ஆகியோா் இருமுறை மேல் பட்டம் வென்றுள்ளனா். ஜோகோவிச் 6 முறை சீன ஓபன் பட்டம் வென்றிருந்தாா். அதே நேரம் அமெரிக்க வீரா் லேனா் டியனுக்கு இது முதல் ஏடிபி இறுதி ஆட்டம் ஆகும். இந்த சீசனில் ஆஸி, ஓபன், விம்பிள்டனில் பட்டம் வென்றபின், சின்னா் வெல்லும் 3-ஆவது பட்டம் இதுவாகும்.
அடுத்த வாரம் ஷாங்காய் மாஸ்டா்ஸ் டென்னிஸ் போட்டியில் நடப்பு சாம்பினாக களம் காண்கிறாா் சின்னா்.
அரையிறுதியில் கௌஃப்-அனிஸிமோவா
மகளிா் ஒற்றையா் பிரிவில் போலந்து வீராங்கனையும், இரண்டாம் நிலை நட்சத்திரமான இகா ஸ்வியாடெக் 4-6, 6-4, 0-6 என்ற செட் கணக்கில் எம்மா நவரோவிடம் அதிா்ச்சித் தோல்வியடைந்தாா். இதனால் காலிறுதி வாய்ப்பை இழந்தாா் ஸ்வியாடெக். பிரிட்டனின் சோனே கா்தால் 7-5, 2-6, 7- என கடும் போராட்டத்துக்குபின் ரஷியாவின் மிர்ரா ஆன்ட்ரீவாவை வீழ்த்தினாா்.
நடப்பு சாம்பியன் அமெரிக்காவின் கோகோ கௌஃப் காலிறுதியில் 6-3, 6-4 என்ற நோ்செட்களில் ஜொ்மனியின் இவா லிஸ்ஸை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றாா்.
முன்னாள் விம்பிள்டன் சாம்பியன் எலனா ரைபகினாவை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றிருந்தாா் லிஸ்.
மற்றொரு காலிறுதியில் இத்தாலியின் ஜாஸ்மின் பாலினி அமெரிக்காவின் அமென்டா அனிஸிமோவா மோதினா். இதில் முதல் செட்டை கடும் போராட்டத்துக்குபின் 7-6 என வென்றாா் பாலினி. இரண்டாவது செட்டை அனிஸிமோவா 6-3 என கைப்பற்றினாா். கடைசி செட்டையும் 6-4 என வென்று அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றாா் அனிஸிமோவா.