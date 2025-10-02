நுனோ மென்டிஸ் அசத்தல்: 90-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல்! பார்சிலோனாவை வென்ற பிஎஸ்ஜி!

சாம்பியன் லீக்கில் பார்சிலோனா அணியை நடப்பு சாம்பியனான பிஎஸ்ஜி அணி 2-1 என வென்றது.
இந்தப் போட்டியில் பிஎஸ்ஜியின் நட்சத்திர வீரர் நுனோ மென்டிஸ் ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார்.
சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் பார்சிலோனா அணியும் பிஎஸ்ஜி அணியும் மோதின.
இந்தப் போட்டியில் 19-ஆவது நிமிஷத்தில் ஃபெர்ரன் டோரஸ் கோல் அடிக்க, சென்னி மயிலு 39-ஆவது நிமிஷத்தில் 1-1 என சமன்செய்தார்.
பரபரப்பாகச் சென்ற போட்டியில் 90-ஆவது நிமிஷத்தில் கோன்சாலோ ராமோஸ் கோல் அடித்து 2-1 என பிஎஸ்ஜி முன்னிலை பெற்றது.
ஸ்டாபேஜ் டைம் 4 நிமிஷத்தில் பார்சிலோனா எவ்வளவு முயன்றும் கோல் அடிக்கவில்லை. லாமின் யாமில் செய்த சிறப்பாக அசிஸ்ட்டினை கோல் ஆக மாற்ற ஃபெர்ரன் டோரஸ் தவறவிட்டதும் குறிப்பிடத்தக்கது
பிஎஸ்ஜி அணியின் டிஃபெண்டிங் சிறப்பாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
