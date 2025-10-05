பிஎஃப்ஐ கோப்பை: இறுதிச்சுற்றில் மஞ்சு, அங்குஷிதா

பிஎஃப்ஐ கோப்பை குத்துச்சண்டை போட்டியில், ரயில்வேஸின் மஞ்சு ராணி, அஸ்ஸாம் வீராங்கனை அங்குஷிதா போரோ ஆகியோா் இறுதிச்சுற்றுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை முன்னேறினா்.
முன்னதாக அரையிறுதியில், மஞ்சு ராணி 5-0 என ஹரியாணாவின் மஹி சிவச்சை சாய்க்க, உலக யூத் சாம்பியனான அங்குஷிதா 5-0 என ஹிமாசல பிரதேசத்தின் ஷ்ரெதிமா தாகுரை வீழ்த்தினாா்.
ஹரியாணாவின் பிரியா - தில்லியின் ஜோதியையும், உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் வெண்கலம் வென்றவரும், இந்திய விளையாட்டு ஆணைய போட்டியாளருமான பா்வீண் ஹூடா - மத்திய பிரதேசத்தின் மஹி லாமாவையும் அதே புள்ளிகள் கணக்கில் தோற்கடித்து இறுதிச்சுற்றுக்கு வந்தனா்.
ஆடவா் பிரிவு காலிறுதியில், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தங்கம் வென்றவரும், சா்வீசஸ் வீரருமான அமித் பங்கால் - சக சா்வீசஸ் வீரா் உஸ்மான் அன்சாரியை 4-1 என்ற கணக்கில் வென்றாா். அதே அணியின் எஸ்.விஸ்வநாத் - தமிழகத்தின் சி.லுகாஸையும், முகமது ஹசாமுதின் - ஹெந்தோய் சிங்கையும் சாய்த்து அரையிறுதிக்கு வந்துள்ளனா்.
