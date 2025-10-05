சீனா ஓபன் டென்னிஸ்: அனிசிமோவா சாம்பியன்!
சீனா ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் மகளிா் ஒற்றையா் பிரிவில், அமெரிக்காவின் அமாண்டா அனிசிமோவா ஞாயிற்றுக்கிழமை சாம்பியன் கோப்பை வென்றாா்.
போட்டித்தரவரிசையில் 3-ஆம் இடத்திலிருந்த அவா், இறுதிச்சுற்றில் 6-0, 2-6, 6-2 என்ற செட்களில், 26-ஆம் இடத்திலிருந்த செக் குடியரசின் லிண்டா நோஸ்கோவாவை வீழ்த்தினாா். இந்த ஆட்டம் 1 மணி நேரம், 46 நிமிஷங்களில் நிறைவடைந்தது.
இதன் மூலமாக, சீனா ஓபனில் தனது முதல் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருக்கும் அனிசிமோவா, நடப்பு சீசனில் 1000 புள்ளிகள் கொண்ட டபிள்யூடிஏ போட்டிகளில் தனது 2-ஆவது கோப்பையைக் கைப்பற்றியிருக்கிறாா். ஒட்டுமொத்தமாக, அவரது கேரியரில் இது 4-ஆவது சாம்பியன் கோப்பையாகும்.
சீனா ஓபனில் சாம்பியனான 3-ஆவது அமெரிக்கா் என்ற பெருமையை அனிசிமோவா பெற்றாா். இதற்கு முன் செரீனா வில்லியம்ஸ் (2004, 2013), கோகோ கௌஃப் (2024) ஆகியோா் இங்கு வாகை சூடினா். அதேபோல், 2015-க்குப் பிறகு ஒரே சீசனில் 1000 புள்ளிகள் கொண்ட டபிள்யூடிஏ போட்டிகளில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பட்டங்கள் வென்ற முதல் அமெரிக்கா் ஆனாா்.
பாலினி/எர்ரனி வெற்றி: இப்போட்டியின் மகளிா் இரட்டையா் பிரிவில், இத்தாலியின் ஜாஸ்மின் பாலினி/சாரா எர்ரனி ஜோடி 6-7 (1/7), 6-3, 10-2 என்ற செட்களில், ஹங்கேரியின் ஃபேனி ஸ்டோலாா்/ஜப்பானின் மியு காட்டோ கூட்டணியை வீழ்த்தி வாகை சூடியது.