அரையிறுதியில் ஜோகோவிச், வாசெராட்
ஷாங்காய் மாஸ்டா்ஸ் ஆடவா் டென்னிஸ் போட்டியில், சொ்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச், மொனாகோவின் வாலென்டின் வாசெராட் ஆகியோா் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு வியாழக்கிழமை முன்னேறினா்.
ஒற்றையா் காலிறுதிச்சுற்றில், போட்டித்தரவரிசையில் 4-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஜோகோவிச் 6-3, 7-5 என்ற நோ் செட்களில், பெல்ஜியத்தின் ஜிஸு பொ்க்ஸை சாய்த்தாா். இந்த வெற்றியின் மூலமாக, 1000 புள்ளிகள் கொண்ட மாஸ்டா்ஸ் போட்டிகளில் அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய மிக வயதான (38) வீரராக அவா் சாதனை படைத்தாா்.
ஏற்கெனவே, முந்தைய சுற்றில் ஸ்பெயினின் ஜேமி முனாருக்கு எதிரான ஆட்டத்தின்போது வெப்பம் மற்றும் கால் பிரச்னை ஆகியவற்றால் அவதிப்பட்ட ஜோகோவிச், இந்த ஆட்டத்தின் முதல் செட்டிலும் உடல் ரீதியாக தடுமாற்றம் கண்டாா்.
இருந்தபோதும் அதிலிருந்து மீண்டுவந்து, மாஸ்டா்ஸ் போட்டிகளில் 80-ஆவது முறையாக அரையிறுதிக்கு முன்னேறி அசத்தியிருக்கிறாா். அதில் அவா், தகுதிச்சுற்று வீரரான வாலென்டின் வாசெராட்டை சந்திக்கிறாா்.
அசத்தும் வாசெராட்: உலகின் 204-ஆம் நிலை வீரராக இருக்கும் வாசெராட், தனது காலிறுதியில் 2-6, 7-6 (7/4), 6-4 என்ற செட்களில், போட்டித்தரவரிசையில் 10-ஆம் இடத்திலிருந்த டென்மாா்க்கின் ஹோல்கா் ரூனை வீழ்த்தி, அவருக்கு அதிா்ச்சி அளித்தாா். இந்த ஆட்டம் சுமாா் 3 மணி நேரம் நீடித்தது.
இதன் மூலமாக, ஷாங்காஸ் மாஸ்டா்ஸ் போட்டியில் 1990-க்குப் பிறகு அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய, குறைந்த ரேங்கிங் உடைய வீரா் என்ற பெருமையை அவா் பெற்றாா். மேலும், உலகத் தரவரிசையில் முதல் முறையாக டாப் 100 இடங்களுக்குள்ளாகவும் அவா் வரவுள்ளாா்.
மாஸ்டா்ஸ் போட்டியில் அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய 2-ஆவது தகுதிச்சுற்று வீரா் வாசெராட் ஆவாா். அவருக்கு முன், கடந்த ஆகஸ்ட்டில் சின்சினாட்டி மாஸ்டா்ஸில், பிரான்ஸின் டெரென்ஸ் அட்மேன் இவ்வாறு தகுதிச்சுற்றிலிருந்து அரையிறுதிக்கு முன்னேறினாா்.
காலிறுதியில் சபலென்கா, ஸ்வியாடெக்
சீனாவில் நடைபெறும் மகளிருக்கான வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில், நடப்பு சாம்பியனான பெலாரஸின் அரினா சபலென்கா, போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் ஆகியோா் காலிறுதிச்சுற்றுக்கு வியாழக்கிழமை தகுதிபெற்றனா்.
மகளிா் ஒற்றையா் ரவுண்ட் ஆஃப் 16-இல், உலகின் நம்பா் 1 வீராங்கனையான சபலென்கா 6-3, 6-2 என்ற நோ் செட்களில், போட்டித்தரவரிசையில் 16-ஆம் இடத்திலிருந்த ரஷியாவின் லுட்மிலா சாம்சோனோவாவை சாய்த்தாா்.
2-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஸ்வியாடெக் 7-6 (7/2), 6-4 என்ற கணக்கில், சுவிட்ஸா்லாந்தின் பெலிண்டா பென்சிச்சை தோற்கடித்தாா். இதையடுத்து காலிறுதியில், 3 முறை சாம்பியனான சபலென்கா - கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபகினாவையும், ஸ்வியாடெக் - இத்தாலியின் ஜாஸ்மின் பாலினியையும் சந்திக்கின்றனா்.
போட்டித்தரவரிசையில் 8-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரைபகினா 6-3, 6-4 என செக் குடியரசின் லிண்டா நோஸ்கோவாவை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு வந்தாா். 7-ஆம் இடத்திலிருக்கும் பாலினி 3-6, 6-1, 3-1 என, டென்மாா்க்கின் கிளாரா டௌசனுக்கு எதிராக முன்னிலையில் இருந்தபோது, டௌசன் காயம் காரணமாக போட்டியிலிருந்து விலகினாா். இதனால் பாலினி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினாா்.
இதர ஆட்டங்களில், 6-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் ஜெஸ்ஸிகா பெகுலா 7-5, 3-6, 6-3 என, 9-ஆம் இடத்திலிருந்த ரஷியாவின் எகாடெரினா அலெக்ஸாண்ட்ரோவாவை தோற்கடித்தாா். ஜொ்மனியின் லாரா சிக்மண்ட் 6-4, 7-6 (7/2) என போலந்தின் மெக்தலினா ஃப்ரெச்சை வெளியேற்ற, செக் குடியரசின் கேத்தரினா சினியகோவா 7-5, 6-3 என, அமெரிக்காவின் இவா ஜோவிச்சை வென்றாா். காலிறுதியில் பெகுலா - சினியகோவா சந்திக்கின்றனா்.