மெஸ்ஸி புதிய உலக சாதனை..! ஆர்ஜென்டீனா அபார வெற்றி!

ஆர்ஜென்டீன கால்பந்து வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி புதிய உலக சாதனை நிகழ்த்தியுள்ளார்.
சர்வதேச போட்டிகளில் அதிகமான அசிஸ்ட்டுகளைச் செய்து நெய்மரின் சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.
நட்பு ரீதியான சர்வதேச போட்டிகளில் ஆர்ஜென்டீனாவும் போர்டோ ரிகோ அணியும் மோதின.
இந்தப் போட்டியில் ஆர்ஜென்டீனா 6-0 என அபார வெற்றி பெற்றது. இதில், மெக் அலிஸ்டர் (14’,36’) மோனிடெல் (23’), மார்டினீஸ் (79’, 84’) நிமிஷங்களில் கோல் அடித்தார்கள்.
இந்தப் போட்டியில் மெஸ்ஸி 23,84-ஆவது நிமிஷங்களில் மெஸ்ஸி அசிஸ்ட் செய்து அசத்தினார்.
இதன்மூலம், சர்வதேச போட்டிகளில் அதிக அசிஸ்ட்டுகளைச் (60) செய்து சாதனை படைத்துள்ளார்.
சர்வதேச போட்டிகளில் அதிக அசிஸ்ட்டுகள்
1. லியோனல் மெஸ்ஸி - 60
2. நெய்மர் ஜூனியர் - 58
3. லண்டன் டோனவன் - 58
4. ஃபெரென்க் புஸ்கஸ் - 53
5. சாண்டர் கோசிஸ் - 51
கிளப் மற்றும் சர்வதேச போட்டிகள் என மொத்தமாக மெஸ்ஸி 398 அசிஸ்ட்டுகளைச் செய்து இரண்டாமிடம் வகிக்க, புஸ்கஸ் இந்தப் பட்டியலில் (404) முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.
