மெஸ்ஸி புதிய உலக சாதனை..! ஆர்ஜென்டீனா அபார வெற்றி!

ஆர்ஜென்டீன கால்பந்து வீரர் மெஸ்ஸி நிகழ்த்திய சாதனை குறித்து...
messi and argentina teammates
மெஸ்ஸி, ஆர்ஜென்டீன அணியினர். படங்கள்: எக்ஸ் / ஏஎஃப்ஏ
ஆர்ஜென்டீன கால்பந்து வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி புதிய உலக சாதனை நிகழ்த்தியுள்ளார்.

சர்வதேச போட்டிகளில் அதிகமான அசிஸ்ட்டுகளைச் செய்து நெய்மரின் சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.

நட்பு ரீதியான சர்வதேச போட்டிகளில் ஆர்ஜென்டீனாவும் போர்டோ ரிகோ அணியும் மோதின.

இந்தப் போட்டியில் ஆர்ஜென்டீனா 6-0 என அபார வெற்றி பெற்றது. இதில், மெக் அலிஸ்டர் (14’,36’) மோனிடெல் (23’), மார்டினீஸ் (79’, 84’) நிமிஷங்களில் கோல் அடித்தார்கள்.

இந்தப் போட்டியில் மெஸ்ஸி 23,84-ஆவது நிமிஷங்களில் மெஸ்ஸி அசிஸ்ட் செய்து அசத்தினார்.

இதன்மூலம், சர்வதேச போட்டிகளில் அதிக அசிஸ்ட்டுகளைச் (60) செய்து சாதனை படைத்துள்ளார்.

சர்வதேச போட்டிகளில் அதிக அசிஸ்ட்டுகள்

1. லியோனல் மெஸ்ஸி - 60

2. நெய்மர் ஜூனியர் - 58

3. லண்டன் டோனவன் - 58

4. ஃபெரென்க் புஸ்கஸ் - 53

5. சாண்டர் கோசிஸ் - 51

கிளப் மற்றும் சர்வதேச போட்டிகள் என மொத்தமாக மெஸ்ஸி 398 அசிஸ்ட்டுகளைச் செய்து இரண்டாமிடம் வகிக்க, புஸ்கஸ் இந்தப் பட்டியலில் (404) முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.

Lionel Messi had two assists and helped start a play that led to another goal, as reigning World Cup champion Argentina beat Puerto Rico 6-0 in a relocated international friendly on Tuesday night.

