ஐரோப்பிய கால்பந்து: பாா்சிலோனா, மான்செஸ்டா் சிட்டி வெற்றி
ஸ்பானிஷ் லா லிகா கால்பந்து போட்டியில் பாா்சிலோனா, அதலெட்டிகோ மாட்ரிட் அணிகள் வெற்றி பெற்றன.
பாா்சிலோனாவில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் ஜிரொனா அணியை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது பாா்சிலோனா. அந்த அணியின் பதிலி வீரா் ரொனால்ட் அரஜோ அடித்த கோல் வெற்றி கோலாக அமைந்தது.
ரியல் பெட்டிஸ்-வில்லா ரியல் அணிகள் ஆட்டம் 2-2 என டிராவில் முடிவடைந்தது. மற்றொரு ஆட்டத்தில் அதலெட்டிகோ மாட்ரிட் 1-0 என ஒஸாஸுனா அணியை வீழ்த்தியது.
ப்ரீமியா் லீக்: மான்செஸ்டா் சிட்டி வெற்றி: இங்கிலாந்தின் ப்ரீமியா் லீக் தொடரில் மான்செஸ்டா் சிட்டி அணி 2-0 என எவா்டன் அணியை வீழ்த்தியது. மற்றொரு ஆட்டத்தில் ஆா்செனல் அணி 1-0 என புல்ஹாமை வீழ்த்தியது. பா்ன்லி 2-0 என லீட்ஸை வீழ்த்தியது. சுந்தா்லேண்ட் 2-0 என வொல்வா்ஹாம்ப்டனை வீழ்த்தியது.
ஜொ்மனியின் பண்டஸ்லிகா கால்பந்து தொடரில் பயா்ன் முனிக் அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் போருஷ்யா டாா்ட்மண்ட் அணியை வீழ்த்தியது. நடப்பு சாம்பியன் பயா்ன் முனிக் அணியில் நட்சத்திர வீரா் ஹாரி கேன் 22-ஆவது நிமிஷத்தில் அற்புதமாக ஹெட்டா் மூலம் கோலடித்தாா். இந்த சீசனில் கேன் அடித்த 22-ஆவது கோல் இதுவாகும். மற்றொரு ஆட்டத்தில் லெவல்குஸேன் 4-3 என்ற கோல் கணக்கில் மெயின்ஸ் அணியை வீழ்த்தியது.
பிரான்ஸின் லீக் 1 தொடரில் 7 முறை சாம்பியன் லயான் அணி நைஸ் அணியிடம் தோற்று முன்னணிக்கு பெறும் வாய்ப்பை தவற விட்டது. நடப்பு சாம்பியன் பிஎஸ்ஜி அணி 3-3 என ஸ்டாா்ஸ்போா்க்குடன் டிரா கண்டது.