அண்டா் 23 உலக மல்யுத்தம்: விஷ்வஜித்துக்கு வெண்கலம்
சொ்பியாவில் நடைபெறும் 23 வயதுக்கு உள்பட்டோருக்கான (அண்டா் 23) உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியாவின் விஷ்வஜித் மோா் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று அசத்தினாா்.
ஆடவருக்கான 55 கிலோ எடைப் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கச் சுற்றில் களம் கண்ட அவா், 5-4 என்ற கணக்கில் கஜகஸ்தானின் யெராசில் மோ்பெகோவை வீழ்த்தினாா்.
மகளிருக்கான 55 கிலோ பிரிவில் நிஷு முதலில் 6-2 என ஜப்பானின் மோ கியூகாவை வீழ்த்த, அடுத்த சுற்றில் உள்நாட்டு வீராங்கனை கிரா சோலோப்ஷுக்கை 10-1 என்ற கணக்கில் வென்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறினாா். 65 கிலோ பிரிவில் களமாடிய புல்கிட், தனது முதல் இரு சுற்றுகளிலுமே தொழில்நுட்பப் புள்ளிகள் அடிப்படையில் வென்று, அரையிறுதிக்கு வந்துள்ளாா்.
68 கிலோ பிரிவில் ஷ்ரிஷ்டி முதலில் 10-0 என கனடாவின் மரியா சாவியக்கையும், பின்னா் 18-8 என துருக்கியின் பெய்ஸா அக்குஸையும் சாய்த்து அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற்றாா். இதனிடையே, 57 கிலோ பிரிவில் நேஹா சா்மா தனது காலிறுதியில் ஜப்பானின் அகாரி ஃபுஜினாமாவிடம் தோற்றாா்.