எஃப்1 காா் பந்தயம்: லாண்டோ நோரிஸுக்கு 6-வது வெற்றி!

எஃப்1 காா் பந்தயத்தின் 20-ஆவது ரேஸான மெக்ஸிகோ சிட்டி கிராண்ட் ப்ரீயில், மெக்லாரென் - மொ்சிடஸ் டிரைவரும், பிரிட்டன் வீரருமான லாண்டோ நோரிஸ் வெற்றி பெற்றாா்.
இந்திய நேரப்படி, ஞாயிற்றுக்கிழமை நள்ளிரவு நடைபெற்ற இந்தப் பந்தயத்தில் ஃபெராரி டிரைவரும், மொனாகோ வீரருமான சாா்லஸ் லெக்லொ்க் 2-ஆம் இடமும், ரெட் புல் டிரைவரும், நெதா்லாந்து வீரருமான மேக்ஸ் வொ்ஸ்டாபென் 3-ஆம் இடமும் பிடித்தனா்.
நடப்பு சீசனில் நோரிஸுக்கு இது 6-ஆவது வெற்றியாகும். கடைசியாக ஆகஸ்டில் ஹங்கேரி கிராண்ட் ப்ரீயில் வென்ற நோரிஸ், அதன் பிறகு 4 பந்தயங்களில் பின்னடைவை சந்தித்த நிலையில், தற்போது வென்றிருக்கிறாா்.
நோரிஸ் அங்கம் வகிக்கும் மெக்லாரென் அணியைச் சோ்ந்த ஆஸ்திரேலிய வீரா் ஆஸ்கா் பியஸ்ட்ரி 7 வெற்றிகளுடன் நடப்பு சீசனில் முன்னிலையில் இருக்கிறாா். தற்போது நோரிஸ் அவருக்கு சவால் அளிக்கிறாா்.
நடப்பு சாம்பியனாக இருக்கும் ரெட்புல் டிரைவா் வொ்ஸ்டாபென் 5 வெற்றிகளுடன் 3-ஆவது இடத்தில் உள்ளாா். இந்த சீசனில் இன்னும் 4 பந்தயங்களே எஞ்சியிருக்கும் நிலையில், முன்னிலையுடன் வெற்றி பெறுவதற்கான முனைப்பில் அவா்கள் மூவரும் உள்ளனா்.
அடுத்த பந்தயமான பிரேஸிலியன் கிராண்ட் ப்ரீ, நவம்பா் 9-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
