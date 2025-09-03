செய்திகள்

யுஎஸ் ஓபனில் முதல்முறை... அரையிறுதியில் மோதும் ஜோகோவிச் - அல்கராஸ்!

யுஎஸ் ஓபன் அரையிறுதிப் போட்டி குறித்து...
Djokovic, Alcaraz.
ஜோகோவிச், அல்கராஸ்.படம்: யுஎஸ் ஓபன்.
Published on
Updated on
1 min read

யுஎஸ் ஓபன் அரையிறுதிப் போட்டியில் கார்லோஸ் அல்கராஸும் நோவக் ஜோகோவிச்சும் மோதுகிறார்கள்.

இறுதிப் போட்டியில் மோதும் அனுபவம் ரசிகர்களுக்கும் கிடைக்கும் என்பதால் மிகுந்த ஆர்வத்தில் இருக்கிறார்கள்.

அமெரிக்காவில் நடைபெற்றுவரும் யு.எஸ்.ஓபன் காலிறுதியில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்கராஸ் செக் குடியரசின் லெஹெக்காவினை 6-4, 6-2, 6-4 என்ற நேர் செட்களில் வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.

மற்றுமொரு காலிறுதியில் செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச் அமெரிக்காவின் டெய்லர் பிரிட்ஸை 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 என்ற செட்களில் வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

யுஎஸ் ஓபனில் இவர்கள் முதல்முறையாக மோதுகிறார்கள். அரையிறுதியில் வரும் சனிக்கிழமை (செப்.6) பலப்ப்ரீட்சை செய்யவிருக்கிறார்கள்.

இதுவரை இருவரும் 8 முறை மோதிக்கொண்டதில் ஜோகோவிச் 5-3 என முன்னிலை வகிப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மகளிர் பிரிவில் சபலென்கா, பெகுலாவும் அரையிறுதியில் மோதுகிறார்கள்.

Summary

Carlos Alcaraz finger-wagged the crowd, beat Jiri Lehecka to the net and cruised into the semifinals at the U.S.Open.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

US Open
Novak Djokovic
semifinals
Carlos Alcaraz

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com