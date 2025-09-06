உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப்: நிஹால் சரீன் முன்னேற்றம், லல்லினா, ஹிதேஷ் வெளியேற்றம்!
உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இருமுறை உலக சாம்பியன் நிஹால் சரீன் வெற்றி பெற்றாா். லவ்லினா போரோகைன், ஹிதேஷ் ஆகியோா் தோற்று வெளியேறினா்.
இங்கிலாந்தின் லிவா்பூல் நகரில் உலக குத்துசண்டை சாம்பியன்ஷிப் நடைபெற்று வருகிறது, மகளிா் பிரிவில் ரவுண்ட் 32-இல் உலக சாம்பியன் நிஹால் சரீன் 51 கிலோ எடைப்பிரிவில் அமெரிக்காவின் ஜெனிஃபா் லோஸனோவை 5-0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றாா்.
75 கிலோ பிரிவில் நம்பா் 1 வீராங்கனை லவ்லினா போரோகைன் ரவுண்ட் 16 சுற்றில் 0-5 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் துருக்கியின் புஸ்ரா இஸில்தரிடம் தோற்று வெளியேறினாா்.
ஆடவா் பிரிவில் 70 கிலோ பிரிவில் இருமுறை உலகக் கோப்பை பதக்க வீரா் ஹிதேஷ் குப்தா 1-4 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் நெதா்லாந்தின் பாஸ் பின்னிடம் தோற்றாா்.
90 பிளஸ் பிரிவில் ஆசியப் போட்டி வெண்கல வீரா் நரேந்தா் அயா்லாந்தின் மாா்ட்டின் கிறிஸ்டோபரை வீழ்த்தினாா்.