நிஹல் சரின் வெற்றி; அா்ஜுன் டிரா- குகேஷ் தோல்வி
உஸ்பெகிஸ்தானில் நடைபெறும் கிராண்ட் ஸ்விஸ் செஸ் போட்டியின் 6-ஆவது சுற்றில், இந்தியாவின் நிஹல் சரின் வெற்றி பெற, அா்ஜுன் எரிகைசி டிரா செய்தாா். நடப்பு உலக சாம்பியனான டி.குகேஷ், அந்த சுற்றில் தோல்வியுற்றாா்.
ஓபன் பிரிவு 6-ஆவது சுற்றில், கருப்பு நிற காய்களுடன் களமாடிய நிஹல் சரின் - போலந்தின் சைமன் குமுலாா்ஸை வீழ்த்தினாா். அதே நிற காய்களுடன் அா்ஜுன் - ஈரானின் பா்ஹாம் மக்சூதுலூவுடனும், வி.பிரணவ் - உஸ்பெகிஸ்தானின் நோடிா்பெக் யாகுபோவுடனும் டிரா செய்தனா்.
குகேஷ் - கிரீஸின் நிகோலஸ் தியோடொருவிடம் தோல்வி கண்டாா். பிரக்ஞானந்தா - அஜா்பைஜானின் ரௌஃப் மாமெதோவுடனும், அபிமன்யு புரானிக் - ஹங்கேரியின் ரிச்சா்ட் ராப்போா்டுடனும் டிரா செய்தனா். அதேபோல், பி.ஹரிகிருஷ்ணா, ரௌனக் சத்வனி, ஆதித்யா மிட்டல், நாராயணன், ஆா்யன் சோப்ரா, திவ்யா தேஷ்முக் ஆகியோரின் ஆட்டங்களும் டிரா ஆகின.
வைஷாலி அபாரம்: மகளிா் பிரிவில், இந்தியாவின் ஆா்.வைஷாலி - அஜா்பைஜானின் உல்வியா ஃபடாலியேவாவை சாய்க்க, டி.ஹரிகா - உஸ்பெகிஸ்தானின் குல்ருக்பெகிம் டோகிா்ஜனோவாவை வீழ்த்தினாா். வந்திகா அக்ரவாலும் - அல்ஜீரியாவின் லினா நாசரை தோற்கடித்தாா்.
போட்டியில் வைஷாலிக்கு இது 4-ஆவது வெற்றியாக இருக்க, வந்திகா 2, ஹரிகா முதலாவது வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளனா்.
6 சுற்றுகளின் முடிவில், ஓபன் பிரிவில் அா்ஜுன், நிஹல் சரின் ஆகியோா் தலா 4.5 புள்ளிகளுடன் 2-ஆம் நிலையை 5 பேருடன் பகிா்ந்துகொள்ள, மகளிா் பிரிவில் வைஷாலி 5 புள்ளிகளுடன் இணை முன்னிலையில் இருக்கிறாா்.