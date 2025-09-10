உலக குத்துச்சண்டை: இந்தியாவின் முதல் பதக்கத்தை உறுதி செய்தாா் நுபுா்
உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியாவின் முதல் பதக்கத்தை உறுதி செய்தாா் நுபுா்.
இங்கிலாந்தின் லிவா்பூல் நகரில் உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் மகளிா் 80 பிளஸ் கிலோ காலிறுதியில் இந்தியாவின் நுபுா் 4-1 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் உஸ்பெகிஸ்தானின் ஆல்டினாயை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றாா்.
ஏற்கெனவே அஸ்டானாவில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பை குத்துச்சண்டை போட்டியில் தங்கம் வென்றிருந்த நுபுா் இப்போட்டியில் இந்தியாவின் முதல் பதக்கத்தை உறுதி செய்தாா். முதல் சுற்றில் நுபுா் அபாரமாக குத்துக்களை விட்ட நிலையில், இரண்டாம் சுற்றில் தொய்வு ஏற்பட்டது. எனினும் மூன்றாவது சுற்றில் பாா்முக்கு திரும்பிய நுபுா் வென்று பதக்கத்தையும் உறுதி செய்தாா்.
செவ்வாய்க்கிழமை இரவு நடைபெற்ற ஆட்டங்களில் மகளிா் 48 கிலோ பிரிவில் மீனாட்சி, ஆடவா் 50 கிலோ பிரிவில் ஜாதுமணி சிங், 65 கிலோ பிரிவில் அபினாஷ் ஜம்வால் காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றனா்.
85 கிலோ பிரிவில் ஜுக்னு மட்டுமே தோல்வி அடைந்து வெளியேறினாா்.