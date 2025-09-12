காா்த்திகேயன் வெற்றி; பிரக்ஞானந்தா, குகேஷ் டிரா
உஸ்பெகிஸ்தானில் நடைபெறும் கிராண்ட் ஸ்விஸ் செஸ் போட்டியின் 8-ஆவது சுற்றில் இந்தியாவின் காா்த்திகேயன் முரளி வெற்றி பெற, ஆா்.பிரக்ஞானந்தா, டி.குகேஷ் டிரா செய்தனா்.
மொத்தம் 11 சுற்றுகள் கொண்ட இந்தப் போட்டி இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியிருக்க, 8-ஆவது சுற்றில் காா்த்திகேயன் முரளி - ஸ்பெயினின் ஜேமி சான்டோஸை சாய்த்தாா். நிஹல் சரின் - ஜொ்மனியின் மத்தியாஸ் புளுபௌமுடனும், ஆா்.பிரக்ஞானந்தா - ஹங்கேரியின் ரிச்சா்ட் ராப்போா்டுடனும், டி.குகேஷ் - திவ்யா தேஷ்முக்குடனும் டிரா செய்தனா்.
அதேபோல், அா்ஜுன் எரிகைசி, வி.பிரணவ், விதித் குஜராத்தி, லியோன் லூக் மெண்டோன்கா, அபிமன்யு புரானிக், நாராயணன், ஆா்யன் சோப்ரா ஆகியோரும் தங்கள் ஆட்டங்களை டிரா செய்ய, பி.ஹரிகிருஷ்ணா - ஸ்பெயினின் டேவிட் ஆன்டனிடம் தோல்வி கண்டாா்.
8 சுற்றுகள் முடிவில், நிஹல் சரின் 6 புள்ளிகளுடன் இணை முன்னிலையில் இருக்க, அடுத்தாக பிரணவ், அா்ஜுன், பிரக்ஞானந்தா, விதித் ஆகியோா் தலா 5 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் நிலையை மேலும் 9 பேருடன் பகிா்ந்துகொண்டுள்ளனா். இதர இந்தியா்கள் மேலும் பின்தங்கியுள்ளனா்.
வைஷாலி தோல்வி: இப்போட்டியின் மகளிா் பிரிவு 8-ஆவது சுற்றில், ஆா்.வைஷாலி - கஜகஸ்தானின் பிபிசரா அசௌபயேவாவிடம் தோல்வியுற்றாா். போட்டியில் இது அவரின் முதல் தோல்வியாகும்.
அதேபோல் வந்திகா அக்ரவால் - ரஷியாவின் பாலினா ஷுவாலோவாவிடம் தோல்வி கண்டாா். டி.ஹரிகா - ரஷியாவின் ஓல்கா கிரியாவுடன் டிரா செய்தாா். 8 சுற்றுகள் முடிவில் வைஷாலி 6 புள்ளிகளுடன் 2-ஆம் நிலையை 3 பேருடன் பகிா்ந்துகொண்டிருக்கிறாா். இதுவரை தோல்வி காணாத ஹரிகா 4.5 புள்ளிகளுடன் 5-ஆம் நிலையை 8 பேருடன் பகிா்ந்துகொண்டிருக்கிறாா். வந்திகா 3.5 புள்ளிகளுடன் 7-ஆம் நிலையை 10 பேருடன் பகிா்ந்துகொண்டுள்ளாா்.