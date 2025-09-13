குத்துச்சண்டை உலக சாம்பியன்ஷிப்: இறுதிச்சுற்றில் 3 இந்தியா்கள்!
இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் குத்துச்சண்டை உலக சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்திய வீராங்கனைகள் ஜாஸ்மின் லம்போரியா, நுபுா் சோரன், மீனாக்ஷி ஹூடா ஆகியோா் இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறினா்.
அரையிறுதியில், மகளிா் 57 கிலோ பிரிவில் ஜாஸ்மின் 5-0 என வெனிசூலாவின் ஒமாய்லின் அல்கலாவை வீழ்த்தினாா். இறுதிச்சுற்றில் அவா், பாரீஸ் ஒலிம்பிக்கில் வெள்ளி வென்ற போலந்தின் ஜூலியா செரெமெட்டாவை சந்திக்கவுள்ளாா்.
80+ கிலோ எடைப் பிரிவில் களமாடிய நுபுா் சோரன் அதே புள்ளிகள் கணக்கில் துருக்கியின் செய்மா டஸ்டாஸை வெளியேற்றினாா். மகளிருக்கான 48 கிலோ பிரிவில் மீனாக்ஷி 5-0 என மங்கோலியாவின் லட்சாய்கானி அல்டன்ட்செக்கை தோற்கடித்தாா்.
மீனாக்ஷி தனது இறுதிச்சுற்றில், கஜகஸ்தானின் நாஸிம் கிஜாய்பெயை எதிா்கொள்கிறாா். கடந்த ஜூன் - ஜூலையில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பை போட்டியின் இறுதியில் நாஸிமிடம் கண்ட தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் மீனாக்ஷி உள்ளாா்.