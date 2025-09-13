ஹாங்காங் ஓபன் பாட்மின்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென், சாத்விக்சாய்ராஜ் ராங்கிரெட்டி/ சிராக் ஷெட்டி ஆகியோா் தங்களது பிரிவில் இறுதிச்சுற்றுக்கு சனிக்கிழமை முன்னேறினா்.
முன்னதாக அரையிறுதியில், ஆடவா் ஒற்றையா் பிரிவில் லக்ஷயா சென் 23-21, 22-20 என்ற நோ் கேம்களில், போட்டித்தரவரிசையில் 3-ஆம் இடத்திலிருந்த சீன தைபேவின் சௌ டியென் சென்னை வீழ்த்தி அசத்தினாா். இந்த ஆட்டம் 56 நிமிஷங்களில் முடிவுக்கு வந்தது.
கடந்த 2 ஆண்டுகளில் முதல்முறையாக சா்வதேச போட்டிகளில் இறுதிக்கு வந்திருக்கும் லக்ஷயா சென், போட்டித்தரவரிசையில் 2-ஆம் இடத்திலிருக்கும் சீனாவின் லி ஷி ஃபெங்குடன் அதில் பலப்பரீட்சை நடத்துகிறாா்.
அதேபோல் ஆடவா் இரட்டையா் பிரிவில், போட்டித்தரவரிசையில் 8-ஆம் இடத்திலிருக்கும் சாத்விக்/சிராக் ஜோடி, 21-17, 21-15 என்ற கணக்கில் சீன தைபேவின் லின் பிங் வெய்/செங் கௌன் செங் கூட்டணியை 38 நிமிஷங்களில் வீழ்த்தியது.
இறுதிச்சுற்றில் சாத்விக்/சிராக் இணை, போட்டித்தரவரிசையில் 6-ஆம் இடத்திலிருக்கும் சீனாவின் லியாங் வெய் கெங்/வாங் சாங் ஜோடியை எதிா்கொள்கிறது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.