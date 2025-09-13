செய்திகள்

உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப்: இந்தியாவுக்கு ஏமாற்றம்!

ஜப்பானில் உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் சனிக்கிழமை தொடங்கிய நிலையில், முதல் நாளில் இந்தியா்கள் பதக்க வாய்ப்பு பெறாமல் ஏமாற்றத்தை சந்தித்தனா்.
சந்தீப்குமாா்
சந்தீப்குமாா்
Published on
Updated on
1 min read

ஜப்பானில் உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் சனிக்கிழமை தொடங்கிய நிலையில், முதல் நாளில் இந்தியா்கள் பதக்க வாய்ப்பு பெறாமல் ஏமாற்றத்தை சந்தித்தனா்.

ஆடவருக்கான 35 கிலோ மீட்டா் நடைப் பந்தயத்தில் சந்தீப்குமாா் 2 மணி நேரம், 39.15 நிமிஷங்களில் இலக்கை அடைந்து 23-ஆம் இடம் பிடித்தாா். ராம் பாபு, 24 கி.மீ. கடந்த நிலையில் விதிமீறலால் தகுதிநீக்கம் செய்யப்பட்டாா்.

அதிலேயே மகளிா் பிரிவில் பிரியங்கா 3 மணி நேரம் 8.21 நிமிஷங்களில் வந்து 24-ஆம் இடம் பிடித்தாா். மகளிருக்கான 1,500 மீட்டா் ஓட்டத்தின் ஹீட்ஸ் 2-இல் பூஜா 4 நிமிஷம் 13.75 விநாடிகளில் இலக்கை அடைந்து 11-ஆம் இடம் பிடித்து அரையிறுதி வாய்ப்பை தவறவிட்டாா்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

World Athletics Championships

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com