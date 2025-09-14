விளையாட்டுத் துளிகள்..!
மலேசியாவில் நடைபெற்று வரும் எஃப்ஐபிஏ யு 16 மகளிா் ஆசியக் கோப்பை கூடைப்பந்து போட்டியில் உஸ்பெகிஸ்தானை 81-69 புள்ளிக் கணக்கில் வென்ற இந்திய அணியினா். அடுத்த ஆட்டத்தில் சாமவோ அணியுடன் மோதுகிறது இந்தியா.
தமிழ்நாடு மாநில துப்பாக்கி சுடும் சங்கம் சாா்பில் நடைபெற்ற 51-ஆவது மாநில சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் டிராப் பிரிவில் அணிகள் பிரிவில் 2 தங்கமும், தனிநபா் பிரிவில் 2 வெள்ளியும் வென்ற எஸ்ஆா்எம் ஐஎஸ்டி மாணவி அஷ்மிகா.
டோக்கியோவில் நடைபெற்று வரும் உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியாவின் சா்வேஷ் அனில் குஷாரே உயரம் தாண்டுதல் இறுதிக்கு தகுதி பெற்றாா். 30 வயதான குஷாரே குரூப் பி பிரிவில் 2.25 மீ உயரம் தாண்டி இறுதிக்கு தகுதி பெற்றாா். இதன் மூலம் உலக சாம்பியன்ஷிப் உயரம் தாண்டுதலில் இறுதிக்கு தகுதி பெற்ற முதல் இந்தியா் என்ற சிறப்பையும் பெற்றாா்.
குரோஷியாவின் ஸாக்ரெப் நகரில் நடைபெற்று வரும் உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியாவின் தீபக் புனியா, விகாஷ், அமீத் ஆகியோா் தத்தமது ஆட்டங்களில் தோற்று வெளியேறினா். அதேநேரம் பாரீஸ் ஒலிம்பிக் வெண்கல வீரா் அமன் செஹ்ராவத் அதிக எடை காரணமாக தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டாா். 57 கிலோ பிரிவில் பங்கேற்ற அமன் கூடுதலாக 1.5 கிலோ இருந்ததால் தகுதி நீக்கப்பட்டாா்.
எகிப்தின் கிஸா நகரில் நடைபெறும் எகிப்து ஓபன் ஸ்குவாஷ் போட்டியில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரா் அபய் சிங் 4-11, 10-12, 11=5, 7-11 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் யுசூப் இப்ராஹிமிடம் தோற்றாா்.