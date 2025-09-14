லக்ஷயா, சாத்விக்-சிராக் இணைக்கு வெள்ளி!
ஹாங்காங் ஓபன் சூப்பா் 500 பாட்மின்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென், சாத்விக்-சிராக் இணை வெள்ளி வென்றனா்.
சீனாவின் ஹாங்காங் நகரில் நடைபெற்று வரும் சூப்பா் 500 பாட்மின்டன் போட்டியில் ஆடவா் ஒற்றையா் பிரிவு இறுதிச் சுற்றில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென்னும், உலகின் நான்காம் நிலை வீரா் சீனாவின் லி ஷி ஃபெங்கும் மோதினா். இதில் 15-21, 12-21 என்ற கேம் கணக்கில் தோற்று வெள்ளியுடன் இரண்டாம் இடத்தைப் பெற்றாா் லக்ஷயா சென்.
கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் சையத் மோடி சா்வதேச போட்டி இறுதிக்கு தகுதி பெற்ற லக்ஷயா அதன்பின்னா் இப்போட்டியில் தான் இறுதியில் ஆடினாா். தொடக்கத்தில் லக்ஷயா சிறப்பாக ஆடுவது போல் தோன்றினாலும், அனுபவம் வாய்ந்த லி ஷி ஃபெங் ஆதிக்கம் செலுத்தி பட்டம் வென்றாா்.
சாத்விக்-சிராக் ரன்னா்
ஆடவா் இரட்டையா் பிரிவில் இந்தியாவின் சாத்விக்-சிராக் இணை 21-19, 14-21, 17-21 என்ற கேம் கணக்கில் ஒலிம்பிக் வெள்ளி இணை சீனாவின் லியாங் வெய் கெங்-வாங் சாங்கிடம் 61 நிமிஷங்கள் ஆட்டத்தில் பட்ட வாய்ப்பை இழந்தனா்.
16 மாதங்களுக்கு முன்பு தாய்லாந்து ஓபனில் சாத்விக்=சிராக் பட்டம் வென்றிருந்தனா்.
இந்த சீசனில் தொடா்ச்சியாக 6 போட்டி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்ற இந்திய இணை முதல் கேமை வென்றாலும், அடுத்தடுத்த கேம்களில் தவறுகள் புரிந்து கோட்டை விட்டனா். இதனால் இந்தியாவுக்கு இரட்டை பட்ட வாய்ப்பு பறிபோனது.