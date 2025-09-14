செய்திகள்

ஹாங் காங் ஓபன்: இறுதிப் போட்டியில் சாத்விக் - சிராக் தோல்வி!

ஹாங் காங் ஓபன் இறுதிப் போட்டி குறித்து...
satwik, chirag.
சாத்விக் - சிராக்.படம்: சாய் மீடியா.
ஹாங் காங் ஓபன் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியர்கள் சாத்விக் - சிராக் இணையர்கள் தோல்வியுற்றனர்.

இந்த சீசனில் முதல்முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியிருந்த இவர்கள் தோல்வியைச் சந்தித்தது இந்திய ரசிகர்களுக்கு சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சீனாவின் ஹாங் காங் நகரில் நடைபெற்ற ஹாங் காங் ஓபன் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் சாத்விக் - சிராக் இணையர்கள் சீனாவின் டபிள்யூ.கே. லியாங் - சி.வாங் உடன் மோதினார்கள்.

61 நிமிஷங்கள் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் சீன இணையினர் 19-21, 21-14, 21-17 என்ற கேம்களில் வென்றார்கள்.

இதற்கு முன்பாக இவர்கள் சந்தித்த போட்டிகளில் 3-6 என சீனர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தியிருந்தார்கள்.

தாய்லாந்து ஓபனை வென்ற இந்தியர்கள் 16 மாதங்களுக்குப் பிறகு இறுதிப் போட்டிக்கு வந்தும் தோல்வியைச் சந்தித்தார்கள்.

இந்த சீசனில் 6 முறை அறையிறுதிக்கு முன்னேறி வந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

India's top men's doubles pair of Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty signed off with a runner-up finish after going down narrowly to China's Olympic silver medallists Liang Wei Keng and Wang Chang in the final of the Hong Kong Open Super 500 here on Sunday.

