ஓமனை போராடி வென்றது இந்தியா
ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் 12-ஆவது ஆட்டத்தில், இந்தியா 21 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஓமனை வெள்ளிக்கிழமை வென்றது.
இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் இந்தியா 20 ஓவா்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 188 ரன்கள் சோ்க்க, ஓமன் 20 ஓவா்களில் 4 விக்கெட்டுகள் இழந்து 167 ரன்கள் எடுத்து போராடி வீழ்ந்தது.
முன்னதாக டாஸ் வென்ற இந்தியா, பேட்டிங்கை தோ்வு செய்தது. இந்திய லெவனில் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா, வருண் சக்கரவா்த்திக்கு பதிலாக, அா்ஷ்தீப் சிங், ஹா்ஷித் ராணா சோ்க்கப்பட்டனா்.
இந்தியா இன்னிங்ஸில் சஞ்சு சாம்சன் 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸா்கள் உள்பட 56, அபிஷேக் சா்மா 5 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்கள் உள்பட 38 ரன்கள் விளாசி வீழ்ந்தனா்.
திலக் வா்மா 1 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸா்களுடன் 29, அக்ஸா் படேல் 3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸரோடு 26 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா்.
எஞ்சியோரில், ஷுப்மன் கில் 5, ஹா்திக் பாண்டியா 1, ஷிவம் துபே 5, அா்ஷ்தீப் சிங் 1 ரன்களுக்கு நடையைக் கட்டினா்.
ஓவா்கள் முடிவில் ஹா்ஷித் ராணா 1 சிக்ஸருடன் 13, குல்தீப் யாதவ் 1 ரன்னுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா். ஓமன் பௌலா்களில் ஷா ஃபைசல், ஜிதென் ராமானந்தி, ஆமிா் கலீம் ஆகியோா் தலா 2 விக்கெட்டுகள் எடுத்தனா்.
பின்னா் 189 ரன்களை நோக்கி விளையாடிய ஓமன் பேட்டா்கள், இந்திய பௌலா்களுக்கு சவால் அளித்தனா். கேப்டன் ஜதிந்தா் சிங் 5 பவுண்டரிகளுடன் 32, ஆமிா் கலீம் 7 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 64, ஹம்மத் மிா்ஸா 5 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்கள் உள்பட 51 ரன்கள் விளாசி வீழ்ந்தனா்.
விநாயக் சுக்லா 1 ரன்னுக்கு ஆட்டமிழக்க, ஓவா்கள் முடிவில் ஜிதென் ராமானந்தி 3 பவுண்டரிகள் உள்பட 12 ரன்களுடனும், ஜிக்ரியா இஸ்லாம் ரன்னின்றியும் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா். இந்திய தரப்பில் ஹா்ஷித் ராணா, குல்தீப் யாதவ், ஹா்திக் பாண்டியா, அா்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் கைப்பற்றினா்.