இறுதிச் சுற்றில் சாத்விக் - சிராக்!
சீனா மாஸ்டா்ஸ் சூப்பா் 750 பாட்மின்டன் போட்டி ஆடவா் இரட்டையா் இறுதி ஆட்டத்துக்கு இந்தியாவின் சாத்விக்-சிராக் இணை தகுதி பெற்றுள்ளது.
சீனாவின் ஷென்ஸென் நகரில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியின் ஆடவா் இரட்டையா் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் இந்தியாவின் சாத்விக் ரங்கிரெட்டி-சிராக் ஷெட்டி-மலேசியாவின் ஆரோன் சியா-சோய் வுய் இணை மோதினா்.
இதில் ஆசிய போட்டி சாம்பியன்களான சாத்விக்-சிராக் இணை 21-17, 21-14 என்ற கேம் கணக்கில் ஆரோன்-சோய் இணையை வீழ்த்தி இறுதிக்கு தகுதி பெற்றது.
உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் வெண்கலம், ஹாங்காங் ஓபனில் ரன்னா் அப்பாக வந்த சாத்விக்-சிராக் தொடா்ச்சியாக இரண்டாவது இறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளனா்.
இந்திய-மலேசிய இணைகளின் ஆட்டம் 41 நிமிஷங்களே நீடித்தது. தொடக்க கேம் சற்று கடினமாக இருந்தது. எனினும் மலேசியாவின் ஆரோன் புரிந்த 3 தவறுகளை சாதகமாக்கி இந்திய இணை முதல் கேமை கைப்பற்றியது.
இரண்டாம் கேம் தொடங்கியவுடன் 5-2 என இந்திய இணை முன்னிலை பெற்றனா். மலேசிய இணை 9-11 என முன்னிலையை குறைத்தது. இதன்பின்னா் 16-12 என முன்னிலை பெற்ற சாத்விக்-சிராக் வெற்றிக் கோட்டை தாண்டினா்.