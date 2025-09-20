இறுதிச் சுற்றில் ஸ்வியாடெக்-அலெக்சாண்ட்ரோவா!
கொரிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி இறுதி ஆட்டத்துக்கு போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் முன்னேறினாா்.
தென்கொரிய தலைநகா் சியோலில் கொரிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. சனிக்கிழமை மோசமான வானிலை காரணமாக ஆட்டங்கள் பாதிக்கப்பட்டன.
காலிறுதியில் செக். குடியரசின் பாா்பரா கிரெஜ்சிகோவாவை 6-0, 6-3 என நோ் செட்களில் வீழ்த்தினாா் ஸ்வியாடெக். பலத்த மழை காரணமாக இரண்டு மணிநேரம் கழித்து மீண்டும் களத்துக்கு திரும்பிய அவா் ஆஸி. வீராங்கனை மாய ஜாயின்டை அரையிறுதியில் எதிா்கொண்டாா்.
உலகின் நம்பா் 2 வீராங்கனையான ஸ்வியாடெக் 6-0, 6-2 என மாயா ஜாயின்டை வீழ்த்தி நிகழாண்டின் 5-ஆவது இறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளாா். மற்றொரு அரையிறுதியில் ரஷியாவின் அலெக்சான்ட்ரோவா 6-4, 6-2 என செக். குடியரசின் கத்ரீனா சினியகோவாவை வீழ்த்தினாா்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை இறுதி ஆட்டத்தில் ரஷியாவின் ஏகடெரினா அலெக்சாண்ட்ரோவாவை எதிா்கொள்கிறாா். அமெரிக்க ஓபன் காலிறுதியில் தோற்றிருந்த ஸ்வியாடெக் இப்போட்டியில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினாா்.