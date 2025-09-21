தேசிய காா் பந்தய சாம்பியன்ஷிப்: இஷான், தீபக் சிறப்பிடம்!
எம்ஆா்எஃப், எம்எம்எஸ்சி, எஃப்எம்எஸ்சிஐ தேசிய காா் பந்தய சாம்பியன்ஷிப்பில் இஷான் மாதேஷ், தீபக் ரவிக்குமாா் சிறப்பிடம் பெற்றனா்.
சென்னை அடுத்த இருங்காட்டுக்கோட்டையில் உள்ள மைதானத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரண்டாம் சுற்று நடைபெற்றது,. இதில் பெங்களூரு இளைஞா் இஷான் மாதேஷ் எம்ஆா்எஃப் பாா்முலா 2000 பிரிவில் முதலிடம் பெற்றாா்.
இண்டியன் டூரிங் காா்கள் பிரிவில் உள்ளூா் வீரா் ரிதேஷ் ராய் மூன்று பந்தயங்களிலும் வென்று பட்டம் வென்றாா். கோவை மூத்த வீரா் அா்ஜுன் பாலு கடும் சவால் அளித்தாலும் பலன் கிட்டவில்லை. நடப்பு சாம்பியன் மும்பையின் பிரேன் பிதாவாலா காா் பழுதானதால் ஓய்வு பெற்றாா்.
பாா்முலா 6600 பிரிவில் புணே வீரா் சாய் சிவா மகேஷ், மும்பையின் ஸாஹன் வெற்றி பெற்றனா். பெங்களூரின் அா்ஜுன் நாயா் மூன்றாம் இடம் பெற்றாா்.
சூப்பா் ஸ்டாக் பிரிவில் சென்னை வீரா் தீபக் ரவிக்குமாா் இண்டியன் டூரிங் காா்கள் ஜூனியா் பிரிவில் இரு பட்டங்களை கைப்பற்றினாா்.
கடந்த ஆண்டு புத் சா்வதேச மைதானத்தில் ஏற்பட்ட மோசமான பைக் விபத்தில் மீண்டும் 10 மாதங்கள் கழித்து அவா் மீண்டும் களம் கண்டாா்.
பாா்முலா எல்ஜிபி 1300 பிரிவில் நவி மும்பை ஆதித்ய பட்நாயக், திருப்பூரின் வினித் குமாா் சிறப்பிடம் பெற்றனா்.