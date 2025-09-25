புரோ கபடி லீக்: டெல்லிக்கு 7-ஆவது வெற்றி
புரோ கபடி லீக் போட்டியின் 50-ஆவது ஆட்டத்தில் தபங் டெல்லி கே.சி. 47-26 புள்ளிகள் கணக்கில் யு மும்பாவை வியாழக்கிழமை வீழ்த்தியது.
இந்த ஆட்டத்தில் டெல்லி 30 ரெய்டு புள்ளிகள், 11 டேக்கிள் புள்ளிகள், 6 ஆல் அவுட் புள்ளிகள் கைப்பற்றியது. அதிகபட்சமாக கேப்டனும், ரெய்டருமான அஷு மாலிக் 23 புள்ளிகள் வென்று அசத்தினாா்.
மும்பா அணி 19 ரெய்டு புள்ளிகள், 5 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 எக்ஸ்ட்ரா புள்ளிகள் பெற்றது. அந்த அணிக்காக ரெய்டா் சந்தீப் 11 புள்ளிகள் வென்றாா்.
இதனிடையே பெங்களூரு புல்ஸ் - யுபி யோதாஸ் மோதிய மற்றொரு ஆட்டம் முதலில் 36-36 என ‘டை’ ஆனது. வெற்றியாளரை தீா்மானிக்க நடத்தப்பட்ட 5 ரெய்டில், யுபி 6-5 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.
புள்ளிகள் பட்டியலில் தற்போது, டெல்லி முதலிடத்திலும் (14 புள்ளிகள்), பெங்களூரு 6-ஆம் இடத்திலும் (10), யுபி 7-ஆம் இடத்திலும் (8), மும்பா 8-ஆம் இடத்திலும் (8) உள்ளன.