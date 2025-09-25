ஆட்ட நாயகனான மெஸ்ஸி: இன்டர் மியாமி பிளே-ஆப்ஸ் சுற்றுக்குத் தகுதி!

எம்.எல்.எஸ் தொடரில் இன்டர் மியாமி அணி நியூயார்க் சிட்டி எஃப்சி அணியுடன் மோதிய போட்டியில் 4-0 என வென்றது.
இந்தப் போட்டியில் லியோனல் மெஸ்ஸி 2 கோல்கள், 1 அசிஸ்ட் செய்து ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்று அசத்தினார்.
அமெரிக்காவில் நியூயார் சிட்டி எஃப்சி அணி தனது சொந்த மண்ணில் இன்டர் மியாமியுடன் மோதியது.
இந்தப் போட்டியில் மெஸ்ஸி 74, 86-ஆவது நிமிஷங்களில் கோல் அடித்தார். மேலும், போட்டியின் 43-ஆவது நிமிஷத்தில் அசிஸ்ட் செய்தும் அசத்தினார்.
இந்த சீசனில் மெஸ்ஸிதொடர்ச்சியாக ஆட்ட நாயகன் விருதுகளை வென்று வருகிறார்.
கடைசியில் பெனால்டியில் 83-ஆவது நிமிஷத்தில் லூயிஸ் சௌரஸ் கோல் அடித்தார். இறுதியில் 4-0 என இன்டர் மியாமி அசத்தல் வெற்றி பெற்றது.
இந்த வெற்றியின் மூலமாக இன்டர் மியாமி பிளே ஆஃப்ஸ் சுற்றுக்குத் தகுதிப் பெற்றுள்ளது. இதற்கு முன்பாக 2022, 2024ஆம் ஆண்டு தேர்வாகியிருந்ததும் கவனிக்கத்தக்கது.
