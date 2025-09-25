செய்திகள்

ஆட்ட நாயகனான மெஸ்ஸி: இன்டர் மியாமி பிளே-ஆப்ஸ் சுற்றுக்குத் தகுதி!

ஆட்ட நாயகன் விருது வென்ற மெஸ்ஸி குறித்து...
Inter Miami forward Lionel Messi reacts after scoring a goal against New York City FC.
கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் மெஸ்ஸி... படம்: ஏபி
எம்.எல்.எஸ் தொடரில் இன்டர் மியாமி அணி நியூயார்க் சிட்டி எஃப்சி அணியுடன் மோதிய போட்டியில் 4-0 என வென்றது.

இந்தப் போட்டியில் லியோனல் மெஸ்ஸி 2 கோல்கள், 1 அசிஸ்ட் செய்து ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்று அசத்தினார்.

அமெரிக்காவில் நியூயார் சிட்டி எஃப்சி அணி தனது சொந்த மண்ணில் இன்டர் மியாமியுடன் மோதியது.

இந்தப் போட்டியில் மெஸ்ஸி 74, 86-ஆவது நிமிஷங்களில் கோல் அடித்தார். மேலும், போட்டியின் 43-ஆவது நிமிஷத்தில் அசிஸ்ட் செய்தும் அசத்தினார்.

இந்த சீசனில் மெஸ்ஸிதொடர்ச்சியாக ஆட்ட நாயகன் விருதுகளை வென்று வருகிறார்.

கடைசியில் பெனால்டியில் 83-ஆவது நிமிஷத்தில் லூயிஸ் சௌரஸ் கோல் அடித்தார். இறுதியில் 4-0 என இன்டர் மியாமி அசத்தல் வெற்றி பெற்றது.

இந்த வெற்றியின் மூலமாக இன்டர் மியாமி பிளே ஆஃப்ஸ் சுற்றுக்குத் தகுதிப் பெற்றுள்ளது. இதற்கு முன்பாக 2022, 2024ஆம் ஆண்டு தேர்வாகியிருந்ததும் கவனிக்கத்தக்கது.

Summary

Lionel Messi had two goals and an assist to reach 37 goal contributions this season and Inter Miami clinched a playoff spot with a 4-0 victory over New York City FC on Wednesday night.

